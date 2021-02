Roman z MasterChefa odhalil svůj recept na nejjednodušší jídlo

Ve Snídani s Novou vaří každý pátek vítěz pořadu MasterChef Česko Roman Staša a tentokrát si pro diváky připravil velmi jednoduché jídlo. Těstoviny s kečupem snad vařil každý, ale zkusili jste tohle jídlo udělat celé domácí? Na celý postup přípravy se můžete podívat zpětně ve videích na Nova Plus.

Romanu Stašovi jde ve Snídani s Novou hlavně o jednoduchá domácí jídla. "Chtěl bych ukázat, že lidé nemusí jíst konzervované věci z obchodu a můžou si třeba těstoviny s kečupem vytvořit sami doma za minimální cenu," vysvětluje Roman.

Těstoviny s kečupem jsou jedním ze základních receptů. Dají se ale udělat velmi jednoduše podomácku. Na domácí těstoviny Roman používá klasickou hladkou mouku, ale třeba jiný účastník MasterChefa Pavel Berky dělal těsto z polohrubé. K tomu je ale podle Romana už potřeba hodně praxe.

Roman také tvrdí, že se tyhle těstoviny nelepí. Jak dělá MasterChef 2020 domácí těstoviny a co přidává do těsta, že těstoviny zůstanou pěkně neslepené, zjistíte ZDE na Nova Plus.

A na domácí kečup má Roman také trik. Rajčata s paprikou, šalotkou a česnekem opeče v troubě a nechá je spálit. "Musí to vypadat, že je to na povrchu úplně černé," radí Roman nevšední postup. Jak na celý kečup podle Romana zjistíte ZDE.

Romana ve Snídani s Novou můžete sledovat každý pátek. Recepty a ingredience na páteční ranní vaření najdete vždy už ve čtvrtek na Nova Plus, kde poté jsou i všechny Romanovy recepty.