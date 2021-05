Houbaři mají žně! Taková sezóna tu nebyla roky. V lesích najdete poklady

Skvělá sezóna, která tu nebyla několik let. Tak hodnotí letošní květen mykologové. Díky vydatným dešťům a dostatečně zavlažené půdě se nyní mohou houbaři radovat. V lesích nebo dokonce také v sadech a na zahradách lze objevit dokonce i několik druhů jedlých jarních hub.



"Nejlepší je to se smržovitými houbami, které rostou pod jasany. Je perfektní sezóna,“ tvrdí mykolog Libor Hejl.



Zároveň lidé mohou v sadech nebo i na zahradách najít také čirůvku májovku nebo závojenky podtrnky. "Opravdu jsou jich stovky až tisíce, nejde to pomalu ani vysbírat. Nepamatuji, že by to tak někdy bylo,“ doplnil Hejl.



Podle odborníků je pro sběr navíc nejlepší doba. Díky dešťům totiž houby ještě nejsou napadnuté červy ani dalším hmyzem. Je proto třeba vyrazit co nejdříve. Ve chvíli, kdy se výrazně oteplí a přestane pršet, totiž houby mohou začít také hnít.



To, že houby v lesích rostou, dokládají i úlovky lidí zejména ze Středočeského kraje, kteří se s nimi pochlubili na webu NaHouby.cz. Houbaři sdílejí fotografie především smržů, kterých je v lesích velké množství.

