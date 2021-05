Rostoucí aktivita v Černobylu děsí vědce. Řeší, jestli a jak zasáhnout

Problémem je i to, že takzvané štěpné reakce vyvolané rozkladem radioaktivního materiálu se odehrávají v nepřístupné místnosti hluboko ve zdemolovaném areálu. Nárůst reakcí je přitom v posledních letech poměrně velký.

Anatolij Dorošenko z kyjevského Institutu pro bezpečnostní problémy jaderných elektráren hlásí, že od roku 2016 do současnosti v Černobylu vzrostl objem neutronových emisí o 40 procent. Vědci se podle britského Daily Expressu obávají toho, že by tu v krajním případě mohlo dojít k dalšímu výbuchu.

Dorošenko a jeho kolegové tak nyní zkoumají a analyzují data o doutnajícím uranovém palivu ve zmíněné nepřístupné místnosti s číslem305/2, aby zjistili, zda se radioaktivní materiál stabilizuje sám či nikoli. Nedá se tak vyloučit, že bude třeba i přímý zásah.

"Je tam mnoho nejasností, ale nemůžeme vyloučit možnost nehody," řekl časopisu Science Dorošenkův kolega z jaderného institut Maxim Savelijev. Vědci tak koketují s myšlenkou, že by do nepřístupného prostoru vyslali roboty s válci z bóru, které by pomohly kontrolovat probíhající reakce.

Experti si nejsou jistí tím, proč aktivita v troskách elektrárny v posledních letech takto výrazně stoupá. Pracují s hypotézou, že na vině může být nový "sarkofág" vztyčený nad troskami reaktorů v roce 2016. Je podle nich možné, že nová konstrukce na rozdíl od té z dob socialismu nepropustí do trosek dešťovou vodu. Ta přitom mohla ruiny ochlazovat a "splachovat" jaderné štěpení uvnitř.

Redakce TN.cz se s žádostí o komentář k situaci v černobylské elektrárně obrátila na šéfku Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou. Byla poměrně strohá.

"Nic o tom nevím, nebudu to komentovat. A protože o tom nic nevím, nebudu spekulovat," vzkázala Drábová. Úřad, který vede, prý těmto novým zprávám nevěnuje zvláštní pozornost.

Černobylská havárie je dosud nejzávažnějším incidentem v historii jaderné energetiky. V časných ranních hodinách v sobotu 26. dubna 1986 během technické zkoušky v jaderné elektrárně na severu Ukrajiny abnormálně vzrostl výkon a prudce se zvýšil tlak páry v jaderném reaktoru. Následně čtvrtý blok elektrárny explodoval. Mrak uvolněné radiace se následně převalil přes většinu Evropy. Včetně tehdejšího Československa.