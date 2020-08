Rouškám může brzy odzvonit. Vědci je chtějí nahradit nosním sprejem

Nejenom vakcína, ale i speciální nosní sprej by mohl spasit svět před koronavirem, kterým se nakazilo už více než 21 milionů lidí. Pracují na něm vědci z univerzity v San Franciscu.

Sprej AeroNab se skládá ze syntetických protilátek, které prý dokáží člověka ochránit před nemocí Covid-19. Stačilo by ho použít pouze jednou za den, píše portál ABC 7 News.

"Je to stabilní látka, takže není problém dát ji do obyčejného rozprašovače," uvedl lékař Aashish Manglik, který se na vývoji látky podílí. "Domníváme se, že takovýto sprej do nosu bude mnohem účinnější než zakrývání tváře rouškami. Dokud nebude vakcína, mohl by pomoct," doplnil jeho kolega, profesor biochemie Peter Walter.

Syntetická molekula ze spreje se prý v nose dokáže připojit k viru, oslabit ho a zničit. Zatím ho však zkoušeli jen na sanfranciské škole, jiní vědci proces nezkoumali.

Vědci se snaží získat partnery, kteří by jim pomohli s navýšením produkce, aby mohl přípravek podstoupit klinické testování. Pokud by byly úspěšné, mohlo by nadobro odzvonit rouškám.

