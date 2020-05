Roušky bychom mohli sundat dříve! Venku by měly být jen dobrovolné

Roušky bychom už od června mohli nosit pouze v uzavřených prostorech, jako jsou obchody nebo MHD. Venku už by neměly být povinné. Uvedli to premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

"Roušky by se od června měly dál povinně nosit v uzavřených prostorách, třeba v MHD, práci, obchodu nebo v kině. Venku dobrovolně, ale doporučuji chovat se tak, ať neohrožujeme ostatní, takže mezi lidmi si ji vždy raději nasadit," napsal Hamáček na twitteru.

Vláda by o dalších pravidlech pro nošení roušek měla jednat už v pondělí. Podle premiéra Andreje Babiše budou mít ale poslední slovo epidemiologové. "Nejsme to my, kdo rozhodují. Ale když jde na ulici rodina, tak asi nemá smysl, aby měli povinně roušky," uvedl v televizi Prima.

Venku by tak mohlo platit pouze doporučení nosit roušky či jinou ochranu dýchacích cest. Pak by bylo na každém, zda ji bude mít, nebo ne. Ještě na čtvrteční tiskové konferenci přitom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) mluvil o tom, že k sundání roušek by mohlo dojít až v půlce června.

"Shodl se na tom náš tým epidemiologů pro řízené uvolňování karantény. (...) Rozhodně však nesmíme vývoj epidemie podcenit. Musíme být připraveni i nadále efektivně reagovat. Nošení roušek na veřejnosti tak velmi pravděpodobně budeme muset opět zvážit s nástupem sezony respiračních nákaz na podzim a v zimním období," informoval poté Vojtěch na twitteru.

Podle Babiše je ale potřeba udělat změny rychleji a nečekat až do poloviny následujícího měsíce. Vláda by o tom měla rozhodnout na pondělním jednání, které má začít ve 14 hodin. Tisková konference je pak plánovaná na 16. hodinu, sledovat ji budete moci na TN.cz v přímém přenosu.