Roušky dusí amatérské sportovce, peníze na testování chtějí po státu

Amatérští sportovci musejí mít při tréninku roušku. Ti profesionální ji mohou sundat, pokud mají negativní antigenní test. Národní sportovní agentura chce podmínky sejdnotit. Kluby ale očekávají problémy s financováním testů a chtěli by, aby je proplácel stát.

Maximálně deset lidí v hale a na obličeji rouška. Tak od čtvrtka vypadají tréninky amatérských sportovců.

"Nedá se to udýchat, je to hrozný. Je o hodně náročnější mít to pořád před pusou," popsal problémy spojené s ústenkou jeden z nich.

Kvůli rouškám musela řada trenérů změnit tréninkový plán, dětem dávají častěji přestávky. "Roušky jsou nepříjemné, je to náročnější skládat trénink, aby se děti nezadýchávaly," uvedl trenér plážového volejbalu Jan Chalupa.

"Je to obtěžující velmi a myslím, že to i odrazuje lidi sportovat," doplnil Petr Koukal, předseda Českého badmintonového svazu.

Povinnost mít roušku při sportování ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) odůvodňuje tím, že se při fyzické aktivitě riziko přenosu nákazy zvyšuje. Národní sportovní agentura usiluje o to, aby se podmínky pro amatérské a profesionální sportovce sjednotily a také amatéři mohli roušky sundat, pokud by se testovali antigenními testy.

"U amatérského sportu je problém, že většina klubů, nemá svého lékaře, to je největší překážka, která by se musela vyřešit," řekl mluvčí Českého basketbalového svazu Martin Peterka.

Kromě toho by také sportovní kluby musely vyřešit otázku financování a administrativy. Ideální by prý bylo, aby antigenní testy, které vyjdou na stokoruny, proplácel stát.

"Jakákoliv možnost odhodit roušku bude fajn, ale muselo by se zajistit financování, v rámci klubů se to nedá ustát," myslí si trenér basketbalu Martin Bašta.

"Kluby které jsou lépe situované a ty menší to zvládat nemusí a pro ně to bude otázka, jestli otevřou nebo nebudou provozovat tu sportovní činnost," dodal předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta.

Halové kolektivní sporty zároveň usilují o to, aby se navýšil počet lidí, kteří by ve vnitřních prostorech mohli sportovat. Aby to bylo například jako v obchodech, tedy jeden člověk na 15 metrů čtverečních.