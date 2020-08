Roušky jdou opět na dračku! Lékárny ujišťují, že jsou dobře zásobené

Povinnost nosit roušky bude v Česku platit zřejmě od září až do března příštího roku, tedy půl roku. V úterý to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Některé lékárny zaznamenávají od pondělí, kdy bylo oznámeno znovu zavedení roušek, několikanásobný nárůst jejich prodeje.

Přesnou podobu mimořádného opatření představí resort ve středu. Zahrnovat bude i výjimky, kdo ochranu přes ústa a nos nebude muset nosit. "V úterý ladíme to konkrétní znění mimořádného opatření. V principu vycházíme z toho, že by těch výjimek mělo být méně," řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



Stejně jako na jaře budou mít výjimku třeba lidé s duševním onemocněním nebo děti do věku dvou let. "Tam ta výjimka bude a stejně tak, a to vycházíme z nějaké praxe, bude u soudů. Protože soudci si stěžovali, že potřebují vidět do obličeje, že to je také důležité pro výslech," doplnil Vojtěch.



Na skupování roušek jsou lékárny a internetové obchody prý připravené. Zvýšený zájem o ochranné pomůcky a stejně tak o dezinfekce a antibakteriální gely už zaznamenávají. "Na našem webu patří mezi top tři nejvyhledávanější výrazy, což souvisí s novými ohnisky nákazy a přípravou lidí na podzim a nová opatření," vyjasnila mluvčí MALL.CZ Pavla Hobíková.



"V posledních dvou týdnech určitě zaznamenáváme větší poptávku a lidé se zásobují," sdělila mluvčí lékáren Dr. Max Nikola Gogoglínová.

Anketa Je návrat povinného nošení roušek v pořádku? Ano, souhlasím s tím 21 546 hlasů Ne, je to zbytečné 78 2111 hlasů Nevím/Je mi to jedno 1 40 hlasů Hlasovalo 2697 lidí.

"Zájem o roušky se od včerejška několikanásobně zvýšil, naše lékárny i e-shop mají dostatečné zásoby hygienických pomůcek a na druhou vlnu opatření jsme připraveni," uvedla síť lékáren Benu.



"Zásadně to nenakupuju už tak z přesvědčení. Tak něco si pořídím, nějakej takovej hadr hnusnej, aby to vyjadřovalo ten můj odpor k tomu," odvětila na dotaz reportérky televiza Nova jedna z žen. "Já používám jednorázové i látkové a říkám na to, že to je určitě dobře v obchodech a kde je hodně lidí," zaznělo v anketě mezi lidmi.



Na začátku pandemie dosahovaly ceny ochranných pomůcek astronomických výšek a někteří za tehdy nedostatkové zboží inkasovali i tisíce korun. Teď lidé roušku pořídí i za desetikorunu.



Podle ministra zdravotnictví se zatím o případném zastropování cen těchto ochranných pomůcek neuvažuje. Mohlo by to prý odradit zahraniční výrobce, kteří jsou v Česku hlavními dodavateli.

V Televizních novinách promluvil o návratu roušek Jan Žaloudík: