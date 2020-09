Roušky mi nepřišly, stěžuje si důchodkyně. Na koho se obrátit?

Česká pošta doručovala miliony balíčků lidem starších 60 let v průběhu minulého týdne. Všichni, kteří měli roušky a respirátory dostat, je už měli ve své poštovní schránce. "Česká pošta distribuovala roušky od úterý 15. září do pátku 18. září. Dnes, v pondělí 21. září, je veškerý materiál roznesen všem adresátům,“ uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík v pondělí.

Při tak velkém počtu doručovaných zásilek ale evidentně došlo i k chybě. V úterý se TN.cz ozvala čtenářka, která na roušky a respirátor marně čeká dodnes. “Jsem z Prahy 3, jsem důchodce a jenom tak z principu, dodnes mi nepřišly ty roušky poštou,“ uvedla šestašedesátiletá důchodkyně.

Kde skončily její roušky a proč je stále nenašla ve schránce, se snažila zjistit. Její pokusy byly ale marné. Sama vlastně netušila, kam se má se svou stížností obrátit. “Bohužel se mnou nikdo nehovoří. Když volám na ministerstvo zdravotnictví ani když zavolám na důchodové oddělení pro Prahu 3, kam spadám. Je možné to nějak řešit? Protože to, co uvádí v médiích, že všem roušky už doručili, to se nezakládá na pravdě. To mě mrzí a nelíbí se mi to,“ uzavřela důchodkyně.

Jediným správným řešením je ovšem v takovém případě obrátit se na Českou poštu. Ta přiznává, že k chybě mohlo dojít. Kdokoliv, kdo obálku od státu nedostal, se může přihlásit. "V případě, že kdokoliv z adresátů neobdržel z jakéhokoliv důvodu obálku s ochrannými prostředky nebo se nezdržuje na adrese svého trvalého bydliště, má možnost v tomto týdnu zajít na pobočku pošty s občanským průkazem, kde mu bude vydána náhradní obálka,“ vysvětlil pro TN.cz mluvčí pošty Ivo Vysoudil.

Anketa Už vám pošta doručila roušky a respirátor? Ano 52 22 hlasů Ne, stále ještě čekám 48 20 hlasů Hlasovalo 42 lidí.

Problémy v souvislosti s doručováním roušek řešila pošta naposledy včera. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) jí vyzval, aby okamžitě sjednala nápravu v případě distribuce roušek a respirátorů lidem starším 60 let. Podle SÚKL došlo k porušení zákonných požadavků na distribuci těchto výrobků a důchodci by mohli být v ohrožení. Pošta tvrdí, že roznesla jen ochranné pomůcky, a ne zdravotnický materiál. Ministr vnitra Jan Hamáček chce na SÚKL podat trestní oznámení. Podle něj představitelé ústavu šíří poplašnou zprávu.

