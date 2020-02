Roušky nejsou v lékárnách, chybí i nemocnicím. Kdy budou?

Premiér Andrej Babiš dnes během návštěvy Královéhradeckého kraje navštívil společnost, která vyrábí ochranné roušky. Zatím jich přibližně polovina míří do zahraničí. Teď by se měla situace radikálně změnit.

Běžná rouška sice zadrží bakterie, ale před mnohem menším virem nechrání. A tak společnost z Červeného Kostelce už v pondělí začne s výrobou účinnějších roušek z nanovláken. "Běžná rouška má velikost ok 3000 nanometrů, ta z nanovláken zadrží objekty o velikosti 12 nanometrů," vysvětlil Vladislav Formánek ze společnosti Batist Medical.

Představte si, že golfový míček je vir a plot běžná rouška. Ta bohužel není natolik hustá, aby dokázala vir zastavit. Zatímco u roušky z nanovláken je ochrana proti virům mnohem větší.

Běžnou roušku je navíc nutné měnit zhruba každé tři hodiny. Jak často to bude u novinky z nanovláken, se bude vědět po testech, které budou hotové za několik dnů.

Mění se i strategie obchodu s tímto velmi ceněným zbožím. Bude končit výhradně na českém trhu. "Aby si je mohli koupit i běžní lidé. Alele znovu opakuji, nechci, aby tady vznikla nějaká panika," prozradil premiér Andrej Babiš.

"Před několika týdny docházelo k vykupování zahraničními subjekty, ať čínskými nebo jinými. Ty výkupy se na doporučení pana ministra omezily," potvrdil Tomáš Mertlík, ředitel Batist medical.

Do té doby vydalo ministerstvo zdravotnictví příkaz, aby se všechna zdravotnická zařízení předzásobila alespoň tím, co na trhu zbylo. "Já jsem před chvílí mluvil s ministrem zdravotnictví, který uložil nemocnicím, aby se předzásobily a objednaly si roušky dopředu asi na 4 měsíce. To je asi 1,5 milionu kusů," doplnil Andrej Babiš.

"Získali jsme také několik výrobců, kteří by měli dodávat zhruba 100 000 respirátorů týdně na náš trh," doplnil Mertlík. Během několika týdnů se prý dostane i na ty, kteří si je budou chtít pořídit pro vlastní potřebu.