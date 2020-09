Celebrity o rouškách do schránky: "Radši použiji své sterilní," říká Patrasová

V těchto dnech doručuje pošta všem lidem starším 60 let pět roušek a jeden respirátor přímo do schránky. Herce Jana Hrušínského zásilka nepotěšila. Obálka byla poškozená a o sterilitě roušek také pochybuje. Ptali jsme se dalších známých umělců i sportovců, co na tento dar říkají.

Herec a divadelní ředitel Jan Hrušínský a jeho manželka už roušky a respirátory ve schránce našli. “Tak se na to podívejte. Někdo nám strčil do schránky dvě obálky. Jedna lehce natržená. V ní volně strčené roušky pro české důchodce. Kdopak na roztrženou obálku asi sahal? Kdo se dotýkal toho kdysi možná sterilního zdravotnického materiálu? Kdo a jak roušky do obálek dával? Uvnitř volně a nehygienicky strčeno pět roušek a jeden respirátor s nápisem Čínská lidová republika,“ napsal herec na sociální síť a přiložil i fotografie.

Zásilku už si ve schránce našla i herečka Dagmar Patrasová. “Já si myslím, že starším lidem se to bude hodit, je to dobrý krok od státu. A ti mladší si poradí sami,“ uvedla herečka a doplnila, že roušky pravděpodobně ani nevyužije. “Syn mi teď napsal, že nejsou sterilní. Já budu používat své sterilní roušky,“ uzavřela Patrasová. Hudebník Felix Slováček roušky také dostal a nosit je plánuje. “Roušky došly, jsem rád, že jsem je dostal a budu je nosit,“ řekl TN.cz Slováček.

Herečka Jana Švandová takové nadšení nesdílí a myslí si, že stát by měl důchodcům pomáhat jiným způsobem. “Já si myslím, že pokud se chce pomoci důchodcům, tak by se jim měly například udělat zadarmo testy na Covid-19 a ne jim dávat roušky, které nikdo nechce. Pro důchodce, kteří mají už takto nízké důchody by ty testy zdarma byly mnohem lepší, nebyli by v panice a ve stresu,“ řekla TN.cz herečka.

Roušky a respirátor si ve schránce našel už i herec Jiří Krampol. V jednotlivých nařízeních, která se mění, se už ale ztrácí. “Když to celé začalo a byly nařízené ty roušky, tak všichni drželi maximální kázeň. Tak to bylo účinné. Ale teď je to takové, že ti jeli k moři. Přivezli nákazy. Ten chaos, který v tom je, ten tomu stírá celý ten význam,“ řekl herec a doplnil, že roušky zdarma určitě využije. “Teď jsem byl vyřizovat důchod, tak jsem si hned jednu vzal,“ uzavřel Krampol. Herečka Hana Maciuchová je za roušky také ráda. Pochválila i poštu, která jí obálku doručila neporušenou. “Přišla mi dobře zalepená obálka a já za roušky děkuji,“ řekla pro TN.cz herečka.

Pět roušek a jeden respirátor teprve očekává i známý hokejista a trenér Alois Hadamczik. „Když se někde přidají platy nebo důchody, tak to respektuji, ale kupovat někomu roušky, to je věc každého jedince, aby se chránil. Každý si má koupit ochranné prostředky sám. Mě to připadá jako populistická akce,“ uvedl Hadamczik. Boxer Rostislav Osička má z Covid-19 respekt, ale nechce podlehnout zbytečné panice. “Já roušky využívám, když jdu do obchodu, je to nařízené, respektuji to. Ale nechci mít strach, to není dobré, to ubližuje jak psychicky, tak fyzicky. Já si myslím, že roušky nemohou ublížit, raději si je vzít než nevzít,“ uvedl boxer.