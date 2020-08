Roušky znovu povinně pro všechny. Tohle vládě vzkazují lidé! ANKETA

Prvního září se vrátí nejen školáci do lavic, ale také povinně roušky do ulic. Znovuzavedení dříve zrušeného opatření oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Co na plošné zakrývání obličeje říkají lidé oslovení TN.cz?

Zatímco politická opozice na pondělní oznámení, že od září budou roušky znovu povinné ve veřejné dopravě či obchodech, odpověděla smrští kritiky, obyčejní Češi jsou k návratu zakrývání obličeje smířlivější. I když i oni mají nějaké výhrady.

"Já bych proti tomu nebyla, ale horší je to pro starší lidi, protože nemůžou dýchat," svěřila se se svými obavami na mikrofon štábu TN.cz jedna z oslovených.

"Řeknu na to jednu věc - vzhledem k tomu, že máme semafor a všude je bílo, tak vidíte, jak funguje Babišova chytrá karanténa," rýpl si jiný muž.

Anketa Je návrat povinného nošení roušek v pořádku? Ano, souhlasím s tím 37 6 hlasů Ne, je to zbytečné 63 10 hlasů Nevím/Je mi to jedno 0 0 hlasů Hlasovalo 16 lidí.

Jedna z oslovených také prozradila, že už dříve přemýšlela o tom, že by v době chřipkové epidemie nosila roušku tak jako tak. "Jako cizinci, když sem přijedou," vysvětlila.

"Pokud je to potřeba, tak proč ne." "Já to určitě uvítám." "Já myslím, že je to v pořádku," říkali ti nejsmířlivější. Jednomu z oslovených byl návrat povinného nošení roušek lhostejný.

Lidé se neshodli ani na tom, jestli by Češi měli roušky "fasovat" zdarma. Podle někoho je to dobrý nápad, podle jiných je to zbytečné nebo je na to už pozdě. "My jsme si našili, takže mě to nějak netrápí," nechala se slyšet jedna z oslovených žen.

Připomeňte si v reportáži, kam všude se vrátí roušky: