Roušky zůstanou v nemocnicích povinné. Na jak dlouho není jasné

Bez roušky se nehneme na krok už bezmála čtyři měsíce. Ve středu se ale na většině míst vrátíme téměř k normálnímu životu. To ovšem neplatí pro nemocnice a zdravotnická zařízení. "Nadále zůstane povinnost nosit roušky ve zdravotnických a sociálních zařízeních," informoval ministr Vojtěch.

"S ohledem na epidemiologickou situaci jsme byli rozhodnuti, že zatím v kontaktu zdravotník a pacient roušky necháme," potvrdila Hana Bláhová z pražské Nemocnice Na Bulovce.

S tímto krokem se ztotožňuje i brněnská nemocnice U svaté Anny: "Pokládáme to za opatření, které vede k bezpečnosti jak personálu, tak i pacientů."

Ne všechny nemocnice ale s tímto rozhodnutím ministerstva souhlasí. Podle vedení pražské motolské nemocnice roušky v lidech vyvolávají nejistotu.

"Pokud se to nařízení bude týkat i personálu, tak z toho nejsem moc nadšen. Pokud se budou nosit roušky v nemocnicích, my se prostě v těch nemocnicích nedostaneme na plný výkon, protože lidi se tam budou bát chodit," tvrdí ředitel FN Motol Miloslav Ludvík.

Někteří lidé považují nošení roušek za zbytečné, a to i v nemocnicích."Já budu šťastný, až ji budu moc zahodit, i v nemocnicích," svěřil se jeden z dotazovaných TV Nova.

"Vzhledem k tomu, že už nejsou povinné kdekoliv jinde, tak bych je odložila i v nemocnici, protože mi přijde, že se člověk může nakazit kdekoliv, tak proč je mít v nemocnicích, když nemusí být v autobusech," řekla další dotazovaná.

Někteří to naopak považují za správné a rozhodnutí nemocnic podporují. "Já bych ji neodložila. Určitě to má nějaký význam a určitě to hodně přináší, co se týče koronaviru, kvůli ochraně lidí a pacientů, takže já sem pro," shodují se.

Jak dlouho budou roušky v nemocnicích povinné, si teď nikdo netroufá odhadnout.