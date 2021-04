Royal Enfield letos vyšle na zem zbrusu nový Meteor

Letošní rok je pro značku Royal Enfield zásadní. V roce, kdy oslaví 120 let od svého založení, přichází nová řada Meteor, která nahrazuje klasické jednoválcové pětistovky.

Meteor, který letos vyjíždí jako jednoválcová třistapadesátka, své jméno zdědil po ikonickém cestovním motocyklu Royal Enfield z 50. let minulého století. Další novinkou je inovovaný Himalayan nebo nové barvy pro Twiny.





Základem Meteoru určeného především do města či na klikaté okresky je nový motor s objemem 349 ccm a nově použitým rozvodem OHC s jednou vačkou v hlavě. Novinkou je také vyvažovací hřídel, který eliminuje vibrace jednoválce. Ten disponuje výkonem 20 koní a kroutícím momentem 27 Nm. Rám dostal pro větší tuhost zdvojené trubky, přední vidlice má zdvih 130 mm, zadní má šestistupňové stavitelné předpětí.Moderní techniku reprezentují také LED světlomety vepředu i vzadu kombinované s klasickým halogenovým světlem. Nový přístrojový panel kombinuje nadčasovou eleganci analogového rychloměru a přídavného menšího digitálního LCD displeje s navigací Tripper.Další letošní novinkou je inovovaný enduro model Himalayan, který pohání jednoválec o zdvihovém objemu 411 ccm s výkonem 24 koní plnící normu Euro 5. Ve standardní výbavě má vypínatelné ABS a podobně jako Meteor i jednoduchou Tripper navigaci. K oběma modelům navíc výrobce nabízí nově tříletou tovární záruku bez limitu najetých kilometrů a po stejnou dobu i zdarma silniční asistenční službu.V kategorii 650 Twin přichází Enfield s pěti novými barevnými variantami pro každý model. Interceptor 650 je nyní k dispozici v nových jednobarevných variantách Canyon Red a Ventura Blue, nových dvoubarevných variantách Downtown Drag a Sunset Strip a má novou aktualizovanou verzi v chromu Mark 2. Continental GT 650 se vrací k historicky nejoblíbenější jednobarevné variantě Rocker Red, dále nabízí provedení British Racing Green a dvoubarevné Dux Deluxe a Ventura Storm. Dostal také aktualizovanou chromovou verzi Mister Clean.V průběhu dubna se pak budou moci všichni stávající majitelé motocyklů značky Royal Enfield přihlásit do nově založeného jednotného kontaktního a komunitního centra „Riders Club of Europe“. Klub bude mít nabitý program společných jízd, předváděcích akcí a bude fungovat i jako platforma pro sdílení zkušeností se značkou. Všichni noví zákazníci získají automaticky s nákupem nového motocyklu roční členství v klubu zdarma.