Rozbor sněmovní rvačky: Kdo raději utekl, kdo se naopak přidal

První konflikt měl poslanec Lubomír Volný už brzy odpoledne. Do Sněmovny totiž přišel bez roušky. "Rád bych vám tu řekl, že jste idiot. Nemáte kouska elementárního vkusu a nevezmete si roušku na svůj projev!" spustil na Volného poslanec Dominik Feri (TOP 09) krátce poté, co Volný opustil řečnický pultík.

O dvě hodiny později nabraly události v dolní komoře parlamentu rychlý spád. Krátce před půl pátou se Lubomír Volný vrátil k řečnickému pultíku a zapojil se do nahlášené rozpravy. Hned na začátku svého vystoupení prohlásil, že sociální demokraté jsou zkorumpovaná verbež.

Předsedající Tomáš Hanzel (ČSSD) ho okamžitě upozornil, že jestli se neuklidní, tak mu vypne mikrofon. "Tak já si půjdu sednout k vám na klín a řeknu vám to rovnou do vašeho mikrofonu," reagoval Volný - a skutečně vyrazil k předsednickému stolu.

Než tam přišel, Hanzel požádal o pomoc. "Komedie v přímém přenosu. Poprosím, aby přišla ochranná služba," řekl Hanzel. To už ale Volný na Hanzela zaútočil. V jednací síni bylo v té chvíli jen pár poslanců, včetně ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Ten se však během roztržky vytratil.

"Takhle mě určitě neumlčíte. Já jako volený zástupce lidu mám právo se vyjádřit," křičel Volný, zatímco agresivně sahal na Hanzela a snažil se zmocnit mikrofonu. Mezitím se do incidentu zapojil také poslanec Jan Chvojka (ČSSD), kterého Volný agresivně odstrčil.

Do potyčky se přidali také poslanec Michal Ratiborský (ANO) a Ondřej Veselý (ČSSD) - ten tahal Volného za sako a snažil se ho tak dostal od pultu. Ovšem marně. "Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec. Nechte mě vystoupit," řval Volný a ohnal se rukou po Veselém.

Rukou se však Volný neohnal pouze po Veselém, pěstí se pokusil udeřit i Ratiborského. "Cos to udělal, ty p*čo?“ reagoval na jeho útok Ratiborský. Rváče chtěl od sebe odtrhnout i člen ochranky, který se snažil Volného odtáhnout pryč. "Pojďte, pane poslanče, pojďte,“ opakovala ochranka.

Potyčku poslanců chtěl rozmluvit také Marek Benda (ODS), který jim domlouval z povzdáli. To už si incident natáčelo na mobily několik zákonodárců, třeba Vlastimil Válek (TOP 09), který později označil Volného za primitiva, jenž používá k vyjádření názorů násilí. Nezasáhl ani Jaroslav Foldyna (SPD) - ten scénu pozoroval s rukama v kapsách.

Ochrance se nakonec podařilo Volného ze sálu vyvést. Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) ho kvůli incidentu vykázal na zbytek dne z jednací síně. "Celá věc nekončí, následovat bude disciplinární řízení u mandátového výboru," prohlásil Vondráček.

Chování Volného odsoudil také premiér Andrej Babiš. "To, jak se zachoval poslanec Lubomír Volný, je totálně nevhodné a hloupé. Kdybych to měl komentovat, napadaly by mě jen výrazy, které nejdou publikovat. Nic takového rozhodně nepatří na půdu Poslanecké sněmovny," nechal se slyšet.

Čtvrteční sněmovní rvačku už řeší jako výtržnictví i policie. Incident bude posuzovat také sněmovní mandátový a imunitní výbor. Ten se nejspíš bude zabývat i tím, že poslanci Lubomír Volný a Marian Bojko neměli roušky.

Podívejte se, jak zaznamenal potyčku poslanec Tomáš Martínek (Piráti):