Jak zatíží zvýšení důchodů rozpočet? Odpoví Schillerová v Napřímo

Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 390 miliard. Deset si vyžádá navýšení důchodů nad rámec zákonné valorizace.

"Říct, že si nemůžeme dovolit jim přidat o tři stovky, mi přijde velmi asociální. Víme, že všechno zdražuje a bavíme se o třech stovkách. Takže nepoštvávejte lidi proti sobě," uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). "Důchodci vždy byli a jsou naše priorita," myslí si Alena Schillerová.

Proč se tedy nestihne důchodová reforma, přestože důchodci jsou priorita a důchodová reforma dokonce vládní priorita číslo jedna? Bude na důchody i pro další generaci? Je zvýšení penzí předvolebním dárečkem, jak tvrdí opozice? Budou se muset zvyšovat daně?

