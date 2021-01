Pošta hledá dárce pro hasiče Standu. O nemoci se dozvěděl o Vánocích

Během jediného dne se mladé rodině obrátil život vzhůru nohama. Zdrcující zprávu o zákeřné nemoci se dozvěděla o Vánocích. Do té doby zdravého Standu začalo 27. prosince bolet na hrudi a v tříslech. Bolest byla tak velká, že musela být přivolána záchranná služba.



Ještě ten den byla kamioňákovi a dobrovolnému hasičovi diagnostikována akutní leukémie. Lékaři hned začali hledat vhodného dárce. Stanislav ale bohužel nemá sourozence, u kterých by byla šance nejvyšší.



Manželka Lucie se proto obrátila s žádostí o pomoc i na vedení České pošty. "Naše kolegyně nás poprosila o pomoc při hledání vhodného dárce kostní dřeně pro jejího manžela. Ten ve volném čase pomáhá lidem jako dobrovolný hasič, ale nyní potřebuje pomoc on sám, protože mu byla diagnostikována akutní leukémie," uvedla pošta na Twitteru, kde zveřejnila výzvu.



"Lucie pracuje u pošty 17 let, nyní na pozici reklamantky. Spolu se Standou vychovávají dvě děti Nikolku (14 let) a Matyáše (8 let)," dodala pošta.

Pomoc se Standovi snaží také jeho přátelé a dobrovolní hasiči. Spustili kampaň, kterou podpořil také starosta městského obvodu Plzeň - Malesice. Pro Standu zorganizovali mimořádný zápis dobrovolníků do Českého národního registru dárců kostní dřeně. Konat se bude v Malesicích ve čtvrtek 14. ledna. Více informací naleznete zde.

