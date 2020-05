Žena řeší zničené zuby s klinikou, na hororového zubaře podala stížnost

"Stížnost na toho zubaře jsem na stomatologickou komoru odeslala, obrátila jsem se také na ministerstvo zdravotnictví a na svou zdravotní pojišťovnu," popsala ve čtvrtek pro TN.cz žena, která na sociálních sítích vystupuje jako Kristee.

Po poradě s advokátem se nakonec zatím neobrátila na policii, ale přímo na kliniku Clean Dent, kde zubař původem z Palestiny pracoval. Minulý čas je na místě, firma s ním totiž nedávno rozvázala spolupráci. Na jeho zákroky si totiž stěžovali i jiní pacienti.

Zdroj přímo z kliniky, který si nepřál být jmenován, na dotaz TN.cz potvrdil, že jsou s pacientkou v kontaktu a celou věc s ní řeší. "Ano, je to tak. Samozřejmě máme pojištění zodpovědnosti," řekl.

Poslechněte si, jak otřesnou zkušenost popsala přímo pacientka:

Zda už stížnost na zubaře Stomatologické komoře dorazila, není zatím jasné. "Zavolejte v pondělí, to máme poradu, kde by se to mělo případně řešit," nechala se v pátek slyšet mluvčí komory Henrieta Pálešová.

Kristee tvrdí, že po zpackaném zákroku podstoupila operaci a navštívila také psychiatra. Nespokojení pacienti na zubaře dokonce zavolali policii, protože měli podezření, že je opilý nebo pod vlivem drog. V testech ale obstál.

Sama Kristee přitom popsala, že do ordinace šla s bolavým zubem. Po deseti injekcích na umrtvení prý měla nehybný celý obličej včetně oka, dentista jí měl také rozřezat dáseň až na kost a nechat v ní úlomky zubů. Údajně jí také prorazil vrchní patro a způsobil podlitiny. "Nezašito, nevyčištěno ani neošetřeno. Příšerné bolesti a ještě horší zážitek," svěřila se.

I pokud stomatologická komora stížnost vyhodnotí jako oprávněnou, tvrdý postih zubaři hrozí jen v naprosto krajním případě. V rozhovoru pro TN.cz to už dříve řekl šéf komory Roman Šmucler.

Stomatologická komora může tomu, kdo se dopustí při své praxi zvlášť závažného činu či porušení "pracovní kázně", udělit pokutu do 25 tisíc korun. Sám Šmucler připouští, že mezi stomatology jde o takřka komickou částku.

Pokud by lékařovo provinění bylo obzvlášť velké, může být z komory vyloučen a na několik let tak přijít o možnost provozovat svou praxi.

Pusťte si rozhovor s Romanem Šmuclerem: