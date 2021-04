Rozdělené Česko! Lidé hromadně porušují opatření, další stojí za jejich dodržováním. ANKETA

Nejen Česko se již více než rok potýká s koronavirovou pandemií, v současné chvíli patří bezpečnostní opatření k těm přísnějším. Někteří ale krizová nařízení berou spíše jako doporučení.

Příkladem je situace posledních dnů, kdy teplé počasí vylákalo ven lidi všech věkových kategorií. Jen v Praze vyjížděli policisté v posledních dnech řešit velké množství porušení vládních nařízení.

O situaci a dodržování bezpečnostních opatření hovořil během schůze sněmovního výboru pro zdravotnictví ministr Jan Blatný (za ANO). "Zcela otevřeně říkám, že když to lidé nebudou dodržovat, tak možná otevřeme školy 12. dubna tak na týden. A říkám to úplně na tvrdo, ve chvíli, kdy se lidi utrhnou ze řetězu o Velikonocích, tak máme veliký pr...r a nedáme ho dohromady," zveřejnil. Omluvil se za to, že používá silná slova.

Neshody kvůli opatřením a shlukování lidí vznikly i mezi politiky. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) volá v souvislosti s omezením pohybu po spojení Prahy a dvou přilehlých okresů. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vidí ale problém spíše v tom, že lidé nenosí roušky a shlukují se.

Už ve středu se při policejních kontrolách na pražské náplavce ukázalo, že lidé začínají být k dodržování opatření postupně čím dál víc apatičtí. K večeru policisté ve chvíli, kdy už platit zákaz vycházení, dokonce přítomným lidem hrozili použitím "donucovacích prostředků". Až následně se přítomní začali rozcházet.

Přístup Čechů k bezpečnostním opatřením rozděluje Česko na více táborů. Mezi lidmi přibývá sporů kvůli vládním nařízením. Policisté například řešili konflikt dvou žen v MHD kvůli nenasazené roušce. Jedna z žen napadla druhou, pohmoždila jí nos a způsobila zlomeninu levé spodní očnice.

Konflikty mezi lidmi se netýkají vždy jen nošení respirátorů a roušek. Objevil se i případ, kdy prodavač odmítl vpustit ženu s dítětem do obchodu, protože uvnitř mohl být jen jeden zákazník. Matka nicméně odmítala nechat předškoláka před obchodem.

Obchodník svůj přístup vysvětlil strachem z nákazy. Má totiž špatnou zkušenost ve své rodině, kdy vnučka nakazila svého tatínka, který boj s onemocněním covid-19 málem prohrál. I ona a jeho manželka patří k ohrožené skupině těžce nemocných.

Množství konfliktů ale kvůli opatřením narůstalo i mezi lidmi a strážci zákona. Česko obletěly zprávy o matce dítěte, která si odmítla na výzvu strážníků nasadit respirátor, či otci tříletého kluka, kterého na ulici zaklekli strážníci.

Mezi lidmi se postupně stupňuje netolerance. "Je vidět, že frustrace narůstá. Důsledkem pak jsou nepřátelské projevy. Nedávná bitka ve sněmovně je dalším takovým případem," řekl po jednom z konfliktů TN.cz psycholog Tomáš Morávek.

Psycholog narážel na konflikt mezi poslanci a "flákanec" Lubomíra Volného. I v Poslanecké sněmovně neustále probíhá konflikt kvůli dodržování bezpečnostních opatření. Volný a poslanec Marian Bojko totiž odmítají během jednání Sněmovny nosit ochranu úst a nosu. Ostatní poslanci odhlasovali, že budou dva hříšníci sedět za plexiskly. Po jejich vystoupení se navíc musí vždy dezinfikovat řečnický pultík.

Podle biologa Jaroslava Flegra budou mít navíc rostoucí teploty vliv na infekčnost viru, kvůli čemuž by měl poklesnout počet nakažených i mrtvých v souvislosti s koronavirem. Situace pak bude vypadat mnohem méně vážná.