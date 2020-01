Nevěra ve Výměně šokovala diváky. Kdy o nic nejde a kdy žádat o rozvod?

V nové epizodě Výměny manželek si domácnosti vyměnily Lucie z Kačice, která na týden opustila svého muže Vlastu a děti Lucku a Ríšu, a Markéta, které žije v Orlové rovněž s Vlastou a syny Michalem a Patrikem a rok a půl starou Melissou.

Lucie během pobytu v nové rodině slavila narozeniny a oslava se poněkud vymkla. Pod náporem veselí a nejspíš i vlivem alkoholu si s dočasným manželem vyměnila několik polibků, při tanci se pak k sobě tiskli více, než by se slušelo. To bylo Lucii později i trochu nepříjemné a Vlastovy nenechavé ruce se snažila krotit.

Když došlo na závěrečné setkání obou párů, během tzv. osmi očí se alkoholový úlet dostal na přetřes. I když k ničemu vážnějšímu nedošlo, i nevinné pusinkování Markétu ranilo. Vlasta se snažil celou situaci zlehčovat, ale zdá se, že pro Markétu je to jasná nevěra. Možná podobné pocity nezažívá poprvé…

Trápení, které si kvůli lehkovážnému Vlastovi Markéta prožila, přitom zná řada žen – ale i mužů, nevěrné a koketní totiž umějí být i dámy. Jak se s takovou situací správně vypořádat? Je na místě žárlivá scéna a výčitky, nebo je lepší vyrazit na párovou terapii, či už rovnou sepisovat žádost o rozvod?

Pro někoho může být lhostejné, jestli je mu partner nevěrný sexuálně nebo se „jen“ dvoří jiným a okázale flirtuje. Zraňující může být obojí. Pokud vám partnerovo jednání ubližuje, nenechávejte si to pro sebe. "Markéta má právo na své pocity. Jestli ji manželovo chování ranilo, je to zcela pochopitelné. V podobné situaci se lidé často cítí podvedení, zrazení, dokonce ponížení. Vůbec bych se nedivil, kdyby svou roli sehrál i fakt, že se vše stalo před televizními kamerami. Zkuste si představit, že váš partner flirtuje, či se dokonce líbá s někým jiným a ještě k tomu víte, že celou událost si pustí v televizi tisíce lidí. Včetně vašich známých a rodiny..." komentuje nepříjemnou situaci psychoterapeut Petr Jarolímek z centra Psychoterapie Vysočany.

Každý pár by měl mít jasno v tom, co považuje za přátelské chování a co už se u zadaného člověka nesluší. I když máte každý hranice někde jinde, chcete-li si vztah udržet, je třeba najít vhodný kompromis a snažit se partnera nezraňovat a nezavdávat mu důvody k žárlivosti.

Pokud už se jakákoli nepříjemná událost, kterou vnímáte jako nevěru, stane, neduste zlostné pocity v sobě. Dejte partnerovi o svých pocitech vědět, i když jde "jen" o jednorázový úlet. S tím totiž uděláte něco mnohem spíš, než když už půjde o dlouhodobé flirtování nebo několikaměsíční aférku.

"K základům toho, co bych nazval vztahovou inteligencí, patří též ohleduplnost. Ta vám nedovolí zůstat hluchými vůči partnerovu sdělení, že ho něco trápí a potřebuje vaši pomoc, aby se mu udělalo lépe. Tím spíš, pokud reálně způsobíte něco, co má na váš vztah důsledky. Vždy nesete částečně zodpovědnost nejen za vznik obtíží, ale i za jejich řešení. A buďte si jisti, že partnerova nespokojenost plynoucí z neřešených problémů zametených pod koberec bude způsobovat časem obtíže výraznější vám oběma. Nemusí jít samozřejmě jen o nevěru," ujišťuje terapeut.

"Společně se nad situací zamyslete, sedněte si spolu, vše prodiskutujte a rozeberte. Pokud to nedokážete sami, objednejte se do partnerské poradny, k psychologovi, párovému psychoterapeutovi. Zkrátka tam, kde vám odborník pomůže s vyjádřením a vnímáním toho, co se vám nedaří vykomunikovat, když se snažíte situaci zvládnout sami," doporučuje odborník.

"Rozhodně bych neběžel hned k rozvodovým právníkům, to by bylo unáhlené. I po nevěře se spolu lidem může žít zase dobře, když na tom zapracují oba, a hlavně když o to oba stojí," dodává Petr Jarolímek.

Pokud už na nevěru dojde, vždy se ji snažte vidět nejen z vlastního pohledu, ale i pohledem partnera. Co ho k takovému jednání vedlo? Nechybí mu ve vašem vztahu něco, naplňuje jeho potřeby, představy a hodnoty? Jak se vyvíjí váš společný vztah, nezmizela z něj láska, zájem a porozumění?

Nevěra může být skutečně jen lehkovážný úlet, který nic neznamená, zejména pokud si partner zaflirtoval pod vlivem alkoholu. "Alkohol otupuje náš úsudek, klesá po něm schopnost sebeovládání, ale nelze ho brát jako omluvu," vysvětluje psychoterapeut. Pokud partner po pár sklenkách ujede, i tak by se měl omluvit a uznat chybu. Je dobré se zároveň zamyslet nad tím, zda uvolňující vliv alkoholu nedal vyplout na povrch obtížím, které ve vztahu máme, ale nemluvíme o nich.

Je-li partner vystaven dlouhodobé frustraci, může ho i taková epizodka přimět přemýšlet, zda je ve vztahu vůbec ještě spokojený a jestli má smysl v něm setrvávat. Nevěra je totiž často důsledkem nekomunikované nespokojenosti. Buď takové, o které druhý nemusí nic tušit, protože partner neumí o svém vnitřním pnutí mluvit, nebo o ní dotyčný mluví, ale není vyslyšen. V horším případě se stává, že sdělení je shazováno.

Často se v dlouhodobých vztazích a zejména tam, kde se musí obstarat rodina s dětmi, stává, že pod tíhou povinností zapomeneme na důležitost partnerství a péči o něj. Dochází snadněji k odcizení a pocitům osamění. Jsme poté logicky i více náchylní k podlehnutí mimovztahovým lákadlům.

Po nevěře je důležité se neuzavřít. Snažit se pochopit situaci z obou pohledů, nejen z toho svého. Nevěra bývá často ukazatelem, že se v partnerství nedaří na emocionální úrovni dosáhnout spokojenosti. Spíše se ptejte, proč k nevěře došlo, co bylo jejím spouštěčem, co to znamená pro vás, pro partnera a pro váš (budoucí) vztah. Nepitvejte se v detailech nevěry, co vše se dělo, kde a podobně. Jen si vytváříte obrazy, které vás budou sytit nepříjemnými pocity.

Ne každý člověk je ochoten či dokonce schopen o pocitech a případném úletu mluvit. Nenuťte ho k tomu slzami, žárlivou scénou ani agresivním útokem. Je však na místě trvat na aktivním řešení a zdůrazňovat, co se s vámi děje. "Ten, kdo se provalené nevěry dopustí, by si měl být vědom toho, že dal do pohybu kaskádu emočních dějů ústících v akce, na které musí reagovat zodpovědně. Pokud druhému způsobíme utrpení, nemůžeme nad tím mávnout rukou. Tím spíš, když tvrdíme, že nám na něm záleží. I v případě, kdy je nevěra způsobena obtížemi ve vztahu, nebývá bez následků a je z pravidla velkou komplikací. Ty si lze ušetřit aktivním postojem k partnerským problémům," vysvětluje Petr Jarolímek.

Pokud se v takové situaci rozhodnete zajít na párovou psychoterapii či do poradny, už to je krok správným směrem. "Když lidé přijdou, je to minimálně znak toho, že jsou schopni uznat potřebu pomoci. Bývá to pozitivní signál. Ale také je pravdou, že občas lidé přijdou prostě pro alibi. Mohou potom říkat 'udělal jsem i to, že jsem byl tam na té schůzce, ale bez efektu'. Jenže přijít do školy taky automaticky neznamená, že se chcete pilně učit... Je třeba počítat s tím, že pod vedením poradce či psychoterapeuta budou partneři muset odvést kus práce. Jen přijít nestačí," popisuje odborník. Psychoterapeut vám může poskytnout nejen potřebný nadhled, ale také usměrní vaše myšlenky, emoce a bolesti. Pomůže vám sdělit si to, co se vám nedaří sdělit si sami doma.



Důležitá je podle psychoterapeuta hlavně jedna věc: Ani na jedné straně by neměla chybět vůle krizi překonat a aktivně se svým přístupem podílet.