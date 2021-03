Rozhodne se o stavu nouze, čtenáři TN.cz chtějí konec uzávěry okresů!

Poslanecká sněmovna v pátek rozhodne o prodloužení nouzového stavu. Vláda pravděpodobně neprosadí celých 30 dní, zákonodárci by ale mohli souhlasit s dvěma týdny. Opozice volá po úpravě některých přísných opatření. Čtenáři TN.cz se v anketě jasně shodli, že si přeji co nejrychlejší konec uzávěry okresů. Návrat dětí do škol je pro ně druhý nejdůležitější.