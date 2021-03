Prymula ukázal, jaký je fotbalista. Promluvil i o vztahu se Zemanem

Roman Prymula pobouřil veřejnost, když se jako ministr zdravotnictví sešel s Jaroslavem Faltýnkem a několika dalšími lidmi v zavřené restauraci na Vyšehradě. Po své rezignaci, coby poradce premiéra, byl zase přistižen na fotbalovém zápasu Slavie. "Já jsem pasivním fanouškem fotbalu, hrál jsem spíš hokej," překvapil exministr. Jak mu to jde s fotbalovým míčem, se podívejte v reportáži výše.

Pár hodin před návštěvou zápasu volal po tvrdém lockdownu. "Určitě jsou věci, které člověka mrzí. Když se nad tím zamyslím, tak mě fascinuje, jaké věci vzbuzují masmediální pozornost," říká k tomu Roman Prymula. Podle něj pak nejde o to, jestli něco dělal dobře, ale rozhodují symbolické věci. "To mě přesvědčilo, že už v tom nadále nechci být," dodává.

Prymula toto nazývá symbolickými, jiní zase papalášstvím, protože by měl Prymula jít příkladem. Že opakovaně kázal vodu a pil víno, bylo podle veřejnosti neadekvátní jeho funkcím. A lidé si ho na sociálních sítích pěkně vychutnala (psali jsme zde).

Kdo si myslel, že se odebere do ústraní a bude zpytovat svědomí, tak se mýlil. Přijal totiž další pozici. "Já jsem o žádnou funkci nežádal, a dokonce jsem veřejně prohlašoval, že žádnou funkci nechci. Ale tohle byla nabídka z Hradu od pana prezidenta. A já nemám žádný pracovně-právní vztah s Hradem, je to dobrovolné poradenství a já jsem tu funkci takto přijal," vysvětluje Prymula.

Což znamená, že jeho nová pozice je neplacená. Takže pracovně se věnuje jiným věcem. "Jednak akademická sféra, pak konzultační činnost ve zdravotnictví, která není jen ve vazbě na covid," popisuje Prymula.

Jak exministr přiznal, tak prezident Zeman mu jeho prohřešky také vytkl. A to i přesto, že za ním stál během všech jeho eskapád. Měl například i výhrady k jeho konci ve funkci ministra zdravotnictví po vyšehradském skandálu.

"Vážím si pana prezidenta pro jeho schopnost proniknout do hloubky problému, a to i když diskutujeme na odborné otázky, tak on je schopen chápat různé nuance, které jsou i běžnému smrtelníkovi skryté," říká Prymula. "Já nejsem ale politik a pan prezident mi taky ty aktivity, co se staly, dost dramaticky vytknul. Ale po profesionální stránce se naprosto shodneme," tvrdí.

A jeho názor na současnou koronavirovou situaci je, že pokud by se populace proočkovala, mohla by být situace v Česku lepší už v létě. "V těch letních podmínkách, kde samozřejmě je to šíření viru slabší, si myslím, že už nebudou takto drastická opatření jako jsou teď," predikuje exministr zdravotnictví.