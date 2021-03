Mysleli jsme, že média přehání, říká o covidu žena, která přišla o manžela

Ve vašem okolí se strhla velké vlna solidarity. Registroval jsem sbírku, kterou vyhlásili kolegové z aktivních záloh, co na to říkáte?

Já jsem byla dlouho členkou aktivních záloh, vlastně pořád jsem. Jen kvůli mateřské jsem to přerušila. Pořád to jsou moji kamarádi, ale nečekala jsem to, že ta vlna té solidarity v armádě bude taková. Strašně mě to překvapilo, kolik lidí chce pomoct.

Jak se to s Tondou všechno seběhlo?

To bylo strašně rychlé. Nejdřív měl zimnici, tak ho z práce poslali na testy a byl pozitivní. Pořád vypadal v pohodě, pak přišel průjem a už se to jenom zhoršovalo. Potom byl už v takové fázi, že si ani nesedl. Můj tatínek zareagoval a zavolal sanitku. Odvezli ho a zjistili, že má oboustranný zápal plic. Doktoři byli strašně milí, snažili se ze všech sil. Já bych to dělat nemohla. Věřili, že to dá, že je mladý, ale bohužel. Srdce měl kvůli tomu zápalu plic špatně okysličené, zbytněné.

Jaký byl Tonda, jak byste ho popsala?

Byl to fajn člověk, miloval děti, miloval rodinu. Udělal by pro nás cokoliv. Měl své názory, to ano, ale myslím, že měl hodně kamarádů a přátel. Kde přišel, tam ho bylo plno. Nezkazil žádnou srandu.

Ta situace teď pro vás není jednoduchá, jak to zvládáte?

Mám chvilku do porodu a hodně mi pomáhají kamarádi a přátelé. Teď se vyřizuje pohřeb a jsem ráda, že mi s tím pomáhají. Spousta kamarádů nabídla i finanční pomoc.

Co byste právě vzkázala lidem, kteří stále covid-19 podceňují?

My jsme si mysleli jako mnoho lidé, že média přehání a nafukují, ale dokud se člověk neocitne v té situaci, tak vůbec neví, o čem to je. Já až teď vidím, že ty nemocnice jsou přeplněné, nechci, aby někdo řekl, že je tohle podplacené, ale opravdu se to děje. Chci ať si lidé dávají pozor. My jsme také říkali, že se nás to netýká, ale týká se to nás všech. Týká se to už i mladých a zdravých lidí.

Rodině paní Radky Křičenské můžete přispět i vy na transparentní účet 2201933826/2010. Jedná se o účet spolku, který sdružuje příslušníky roty v aktivní záloze. Do zprávy pro příjemce uveďte "RADKA". Veškeré vybrané prostředky pak budou předány rodině.