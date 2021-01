Skiareály jsou na hraně přežití. "Hrozí krach," varuje ředitel Rokytnice

Vláda oznámila, že skiareály neotevře, co to pro vás znamená?

Pro nás je to skoro likvidační výrok - v době, kdy začínají v Česku jarní prázdniny, a kdy by se ta sezóna dala ještě trochu zachránit, když jsme v podstatě celý leden stáli. Pokud ten areál neotevřeme do 14 dnů, tak budeme v podstatě už jenom sčítat ztráty a důsledek bude ten, že budeme muset propouštět lidi a ta společnost bude na pokraji krachu.

V týdnu se objevovaly informace, že by skiareály mohly dostat zelenou. Připravovali jste se na otevření areálu?

To je přesně ono, od minulé soboty ta prohlášení různých ministrů a postoj vlády byly takového optimistického rázu. Hlavně když na dotaz novinářů, pan ministr zdravotnictví Blatný řekne, že skiareály nejsou zdrojem nákazy, nebo že nevidí důvod, proč by ty skiareály nemohly jet, tak v tom momentu, když čtete mezi řádky, tak si říkáte výborně, vypadá to, že to uvolní a zmizí ten chaos z hor, co tam je teď. My nemůžeme bránit lidem, aby na ty sjezdovky šli, aby tam sáňkovali, aby se tam pohybovali. Jsou tam spousty běžkařů, skialpinistů, pěších turistů a dalších lidí. V momentě, kdy by to vláda pustila, dostalo by to nějaký ráz, nějaký rámec. My bychom byli schopní dodržet nějaká ta hygienická opatření, aby se tam eliminoval ten styk jednotlivců. Takže když tohle vláda řekla, tak jsme pochopitelně od pondělí ten areál začali připravovat. Jestli si někdo na vládě myslí, že v pátek řekne "my vás od zítra pouštíme do provozu", a my v sobotu otevřeme, tak to takhle nefunguje, my nejsme na knoflík.

Jak dlouho trvá areál nachystat?

Tak záleží, kolik máte lidí k dispozici, ale u nás, kde máme obrovský areál, dvě sjezdovky a další přídavné tratě a nejsou ustrojené vleky, je to řádově 4-5 pracovních dní. My jsme v podstatě od pondělí rozváželi bezpečnostní prvky, matrace, sítě, všechno jsme to připravili. S tím pochopitelně jde ruku v ruce úprava tratí. My tam máme 17,5 km sjezdových tratí, to neuděláte za jednu noc. Takže jsme v podstatě celý týden areál chystali a ve čtvrtek v osm hodin večer jsme to stopli, protože vyjádření premiéra Babiše bylo, že chystají další zpřísnění opatření. To, že nám zavřou i lanovky pro pěší, to je jen důsledek toho všeho ostatního. My nemůžeme za to, že ubytovatelé, kteří také krachují, dělají všechno možné, aby ty lidi tam dostali, a aby je ubytovali, z čeho mají žít? Minulý rok nás zastavili 13. března. Běžně máme sezónu do začátku dubna. To znamená, že loni nás vláda připravila o 17 dní provozu, což nás stálo zhruba 6-8 milionů korun. A vláda nám za minulý rok nic nedala a teď to pokračovalo. My jsme letos pro lyžaře nejeli v podstatě ani jeden den. Na těch turistech, co se svezou lanovkou, na tom nic nevyděláte, když jede jednu jízdu za 150 korun a tím to pro něj končí, nebo když je to sáňkař, tak jede 2-3x, ze zoufalství jsme udělali dvě sáňkařské dráhy, abychom aspoň něco lidem nabídli. Minulou neděli se totiž přes náš areál pohybovalo asi 1400 lidí, ať už běžkařů, skialpinistů nebo pěších turistů a přímo v areálu se pohybovalo další minimálně tisícovka lidí. To znamená, že za ten den se vystřídalo v areálu odhadem 2000-2500 lidí, kteří lyžovat nemohou, ale sáňkovat ano. Nicméně i tak ty ztráty jsou obrovské.

Jde to vyjádřit nějakou částkou?

Letos je krásná zima, třeba jako v roce 2017, takže podle našeho odhadu bychom mohli mít měsíční obrat někde mezi 32-35 miliony korun. To jsou částky, který letos vůbec nedohoníme a jestli nás nechají ještě 14 dní stát, tak to může být likvidační.

Do jaké míry vám tyto ztráty kompenzuje stát?

V tuhle chvíli vláda vypisuje program sedačkovné, kdy dostanete zaplaceno za každé místo, které v tom areálu máte, ať už je to vlek nebo lanovka. Absolutně ale nechápu systém, že se na lanovce rozlišuje odpojitelný a neodpojitelný systém, to je čistě technická věc a nemá žádný vliv na výdělek. A vláda dala menší peníze na neodpojitelnou lanovkou a na odpojitelnou dala vyšší. Přitom je to stejné zařízení, jen jedno je trochu „chytřejší“, ale to místo na sedačce je naprosto stejné. Z toho se vypočítá, kolik tratíte denně. A k tomu dali ještě druhý kompenzační program - zkuste si to spočítat v nákladech a to, co pro vás bude nevýhodnější, tak to vám zaplatí. Šílené. Když si vezmete kolik peněz do státní kasy z tohoto turismu jde, no a oni nás takhle zaříznou. My máme 3-4 měsíce, ze kterých žijeme celý rok a to nemluvím o investicích, každý areál každý rok investuje do zařízení. My jsme letos investovali zhruba 8-10 milionů, kde na to tedy máme brát?

Takže zatím jste od státu za minulou sezónu, ani za tuto nedostali ani korunu?

No jediný, co jsme udělali, tak jsme část zaměstnanců přihlásili do programu anticovid.

Ale to je jenom kompenzace, co se týče mezd a ne, co se týče výdělků.

Přesně, co se týče ztráty, tak o tom se nám může nechat zdát. Jediné, co nám kompenzovali do teď, byla část mezd zaměstnanců a stejně tu kompenzaci zastropovali částkou 21 milionů. Ale jak jsem říkal, my když bychom vydělali za měsíc 32-35 milionů, tak 21 milionů za celou zimu je naprosto směšné, co to je? My bychom byli schopní vydělat za to období 90-95 milionů.

Vyplatilo by se vám, kdyby skiareály mohly otevřít, ale hotely a reustarace by zůstaly zavřené a jednalo by se pouze o jednodenní lyžaře?

Určitě ano, protože ta vláda si neuvědomuje, že Česko je na počet lyžařů naprostá evropská a světová rarita. Většina rodin v zimě jezdí na lyže. Češi to lyžování mají rádi a pro ně je to zimní sport číslo jedna.

Promítne se absence letošní sezóny ve vašich investicích, nebo je snad možné, že už neotevřete vůbec?

Tak zarazí nám to investice, to v každém případě. Každý areál pracuje s dlouhodobým plánem, máte tam vleky, lanovky, potřebujete se starat i mimo sezónu. Můžeme se dostat do krátkodobé insolvence, bude záležet na tom, jak se k nám budou chovat pronajímatelé pozemků, elektrárny a všechny tyhle ostatní věci. Je nezajímá, že vás vláda zavřela. Nezaplatíte? Tak se běžte klouzat. Tohle si vláda vůbec neuvědomuje.

