Rozkol v TOP 09! Czernin se pustil do Adamové, sotva ohlásila kandidaturu

Neplynulo ani 24 hodin od chvíle, kdy Markéta Pekarová-Adamová oznámila kandidaturu na předsedkyni TOP 09, uvnitř strany už to vře. Poté, co rozpaky nad rozhodnutím současné 1. místopředsedkyně vyjádřil Miroslav Kalousek, pustil se do Adamové i druhý zájemce o křeslo předsedy Tomáš Czernin.