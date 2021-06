Rozloučení se Šafránkovou bude i pro fanoušky. Rodina zveřejnila datum

Pohřeb se státními poctami rodina Libuše Šafránková minulý týden odmítla, s ministerstvem kultury se ale nakonec domluvila na veřejném rozloučení. Mluvčí resortu Michaela Lagronová to řekla TN.cz s tím, že poslední sbohem proběhne 25. června.

Fanoušci budou moct vzdát čest své oblíbené herečce v kostele sv. Anežky na pražském Spořilově. "Maminka si nepotrpěla na velkou pozornost a cenila si soukromí. Vím ale, že by určitě stála o to, aby ti, kteří ji měli rádi, měli možnost se s ní rozloučit na místě, kam ráda přes 30 let chodila," vysvětlil syn Šafránkové Josef Abrhám mladší.

Ve stejný den se uskuteční také pohřeb, ten ale proběhne pouze v rodinném kruhu. Ve Šlapanicích u Brna, kde Šafránková vyrůstala, bude 2. července zádušní mše. Abrhám ml. slíbil, že další detaily zveřejní v příštích dnech.

"Chtěl bych všem, kteří si na maminku vzpomněli, co nejupřímněji touto cestou poděkovat. Naše rodina prožívá toto nelehké období velmi bolestně a všechna vaše slova účasti jsou pro nás silnou podporou. V této těžké chvíli bych vás chtěl zároveň poprosit o ohleduplnost k soukromí naší rodiny," doplnil hereččin syn.

Šafránková nečekaně zemřela minulou středu ráno. V pondělí ještě stihla oslavit 68. narozeniny, potom jela do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Prý se potýkala se zdravotními problémy souvisejícími s jejím bojem s rakovinou plic z roku 2014.

