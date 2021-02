Rozlučte se s kily navíc! Stejně jako Aleš.

Další, kdo se Snídaní s Novou osm týdnů hubnul je pan Aleš. Přihlásil se do výzvy, byl vybrán a začal hubnout s dietou KetoMix. A s výsledkem je spokojený nejen on, ale i jeho manžel - podařilo se mu shodit 20 kilo!



Jeho velkým snem bylo začít opět aktivně žít. Velkou motivací mu byl nejen jeho manžel, ale i malý syn. Starat se o malé miminko je náročné a je potřeba chodit i na pravidelné procházky s kočárkem, což bylo pro Aleše před začátkem diety spíš za trest. Vadily mu dlouhé trasy a zadýchával se. Po dvou měsících a více jak 20 kilech dole si Aleš užívá procházky s úsměvem a rád plánuje, kam v okolí s rodinou vyrazí. KetoMix dieta mu zařadila do jídelníčku více zeleniny, pravidelnost, pitný režim a přestože nemusel cvičit, tak si cestu k aktivnímu životu bez přebytečných kil našel.



Změna je život! A život je JÍDLO!



Pokud vás nebaví držet hladovky, omezovat se a cvičit doma, ale i tak chcete hubnout, spolehněte se na KetoMix. Stejně jako Alešovi (a více než 100 000 zákazníkům diety KetoMix) se vám to podaří rychle, bez hladu a cvičení. Dietní programy KetoMix jsou poskládány z nízkosacharidových jídel, které dorazí po objednání až k vám domů. Vy tak nebudete muset zdlouhavě nic studovat, nakupovat vhodné potraviny ani počítat kalorie. Stačí prostě jen začít.



Spousta dobrých jídel



Na www.ketomix.cz najdete nejen všechny informace o dietě, rady a tipy nebo příběhy zákazníků, ale hlavně si zde můžete nakoupit všechno, co pro dietu budete potřebovat. Jídelníček si samozřejmě můžete sami poskládat, KetoMix ale nabízí i zvýhodněné dietní balíčky. Tak, aby to pro vás bylo opravdu co nejjednodušší. Všechna KetoMix jídla dodají tělu potřebné minerální látky, vitamíny i vlákninu, jsou bez přidaných glutamátů a škodlivých chemických přísad. Většina jídel je vhodná i pro celiaky a vegetariány. Jednotvárnosti stravy se bát nemusíte - v nabídce jsou desítky skvělých jídel, která budete mít připravená za pár minut.



Pokud stále váháte a nejste si jistí jestli začít, obraťte se na KetoMix výživové poradkyně. Velmi ochotně vám poradí nejen s nákupem, ale zodpoví i všechny vaše dotazy a pokud se pro dietní program KetoMix rozhodnete, tak budou i po celou dobu hubnutí s vámi.



Udělejte objednávku ještě dnes a nechte si doručit balíček do pohodlí vašeho domova. Pokud to stihnete ještě do konce měsíce, čeká na vás dárek v hodnotě 1000 kč.



www.ketomix.cz