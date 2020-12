Rozluštili vzkaz sériového vraha Zodiaca. Vysmíval se v něm policii

Trojici amatérů se podařilo prolomit šifru, kterou před 51 lety poslal do redakce deníku The San Francisco Chronicle sériový vrah Zodiac. V dopisu se vysmíval policistům, kteří se ho snažili dopadnout. Nepodařilo se jim to dodnes, případ stále není uzavřen.

Zodiac terorizoval severní Kalifornii na konci 60. let minulého století. Kriminalisté mu prokázali pět vražd a dva pokusy. Ve svých dopisech ale tvrdil, že o život připravil 37 lidí. Do redakce jednoho sanfranciského deníku poslal i šifru, kterou se po půlstoletí konečně podařilo prolomit.

Upozornil na to portál BBC. "Doufám, že se při pokusech mě dostihnout dobře bavíte. Nebojím se plynové komory, protože mě pošle zpátky do ráje o něco dřív. A protože už mám dostatek otroků, kteří tam pro mě budou pracovat," stálo ve vzkazů, který Zodiac v roce 1969 poslal novinářům z listu The San Francisco Chronicle.

Šifru rozlouskl americký webový designér David Oranchak s australským matematikem Samem Blakem a belgickým programátorem Jarlem Van Eyckem. Úspěchem se pochlubili na sociálních sítích. Oranchak na rozluštění pracoval od roku 2006 a podle svých slov nevěřil, že se mu to někdy povede.

Pravost jejich tvrzení už potvrdila FBI, které trojice své poznatky předala už minulý týden. "Na vyšetřování případu sériového vraha Zodiaca stále pracujeme. Vzhledem k tomu a z respektu k obětem a pozůstalým to nebudeme více komentovat," vzkázala na twitteru.

Na rozluštění stále čekají dvě další Zodiacovy šifry, od kterých se očekává větší posun ve vyšetřování. V jedné z nich by totiž mohlo být i vrahovo skutečné jméno. Dopisy, ve kterých bývaly i informace, které mohla znát jen policie, ale i krví zašpiněné oblečení posílal až do roku 1974.

Kriminalisté postupně prověřili asi 2 500 podezřelých včetně několika hlavních, Zodiaca však nikdy neodhalili.

Podívejte se na video, ve kterým Oranchak popsal prolomení vrahovy šifry: