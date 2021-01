Rozrušený muž držel jako rukojmí ženy i děti! Vyhrožoval jejich zabitím. VIDEO

Velmi dramatické dopoledne mají za sebou lidé v brněnské Václavské ulici. V jednom z bytů tam držel muž jako rukojmí dvě ženy a dvě děti, vyhrožoval jejich zabitím. Po rozhovoru s vyjednávačem propustil děti. Pak ale přestal reagovat, do bytu proto vstoupila zásahová jednotka. Nikdo naštěstí nebyl zraněn.

Ve středu dopoledne vyjížděli policisté a záchranáři do jednoho z bytů ve Václavské ulici v Brně. Rozrušený sedmatřicetiletý muž, který sám zavolal policistům, držel jako rukojmí pětašedesátiletou majitelku bytu a další ženu s jejími dvěma dětmi.

"Požadoval příjezd televizního štábu a rozhovor s redaktorem. Muž, který několikrát volal na tísňovou linku, nakonec začal komunikovat s vyjednávačem. Výsledkem více než devadesátiminutového poměrně emotivního vyjednávání bylo propuštění šestiletého chlapce a o tři roky mladší holčičky," popsal okolnosti zásahu mluvčí policie Bohumil Malášek.

Na další pokusy o vyjednávání už ale muž nereagoval, policisté proto nasadili speciální jednotku, která do bytu musela vstoupit násilím. Muže, který už podobným způsobem vyhrožoval na začátku roku v Přerově, museli zklidnit a zajistit za pomoci paralyzéru.

Nikomu se naštěstí nic během zásahu nestalo. "Nejprve jsme měli v péči dvě děti, které muž po hodině a půl vyjednávání s policií propustil, zkontrolovali jsme jejich zdravotní stav, byly rozrušené, ale v pořádku. Po zadržení pachatele jsme vyšetřili ještě dvě dospělé ženy, ani ony neutrpěly žádné zranění," potvrdili jihomoravští záchranáři.

Do akce se pro jistotu zapojil i policejní vrtulník. Vyšetřovatelé nyní zjišťují především to, co vedlo muže k zadržování dalších lidí a vyhrožování jejich smrtí.