Tvrdá opatření zachránila miliony životů, tvrdí studie. Vyhráno ale není

Více než tři miliony životů zachránila karanténní opatření, která jednotlivé evropské státy v souvislosti s bojem proti Covidu-19 zavedly. Vyplývá to ze studie britské vysoké školy Imperial College London.

Karanténní opatření, která většina zemí v březnu přijala, měla podle britských vědců zásadní pozitivní dopad. Tým z Imperial College uvedl, že počet obětí by byl bez opatření obrovský. Podle studie omezení v podobě uzavřených škol, obchodů a výzvě lidí, aby neopouštěli své domovy, zachránilo přibližně 3,1 milionu lidských životů. Informoval o tom portál BBC.



Studie hodnotila dopad omezení do začátku května v 11 evropských zemích, a to v Rakousku, Belgii, Dánsku, Francii, Německu, Itálii, Norsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii. Do této doby zemřelo na koronavirus ve zmíněných zemích přibližně 130 tisíc lidí.



Vědci použili model simulující situaci bez přísných opatření a výsledky porovnali se skutečnými statistikami počtu mrtvých. Odhadli, že do 4. května by zemřelo 3,2 milionu lidí. To znamená, že "uzamčení" zachránilo asi 3,1 milionu životů, z toho 470 tisíc ve Velké Británii, 690 tisíc ve Francii a 630 tisíc v Itálii.



"Tvzení, že už je po všem, lze pevně zavrhnout. Jsme teprve na začátku pandemie," varoval ale Seth Flaxman z výzkumného týmu. Není tedy zcela vyhráno, s rozvolněním opatření by se totiž virus mohl znovu začít šířit. "Existuje velmi reálné riziko, že pokud se mobilita vrátí zpět, mohla by příští měsíc nebo dva přijít druhá vlna," upozornil výzkumník Samir Bhatt.

