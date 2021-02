Roztříštěné rodiny: Nejezdí spolu ani na dovolenou a téměř spolu nemluví

V tomto dílu jste se mohli seznámit s Martinou (50), Evženem (55) a Gábinou (13), kteří se do Výměny přihlásili kvůli častým partnerským hádkám. Na druhé straně jste poznali Ivanu (55), Iva (53) a také Iva (16). Problémem páru je, že si nemají co říct. Navíc má Ivana pocit, že chlapům doma dělá hospodyni.

Ivaně se mladá Gabča v druhé rodině zalíbila na první pohled. Měla pocit, že má vypůjčenou dceru. Ráno jí dělala čaj a doprovázela ji do školy. "Mamka mi nepřipravuje svačiny už od první třídy, protože zjistila, že to je se mnou marné," říkala Gabča. Možná by to Martina mohla po zkušenosti s Výměnou zase zkusit.

Ivana se také snažila Gabču zapojit do vaření a přípravy jídla. "Máma většinou říká, že se jí v kuchyni pletu," svěřila se Ivaně Gabča. "Máma s námi nikam nechodí, nemá ráda procházky," řekla Gabča. Martina navíc s rodinou dokonce nejezdí ani na dovolenou.

Komunikace na druhé straně mezi náhradní manželkou a Ivem vázla stejně jako mezi otcem se synem. "V práci bylo jako každý den," odpovídal Ivo na normální konverzační otázku. "Domácí problémy neřeším v práci a pracovní problémy neřeším doma, není to tak, že se o tom odmítám bavit, ale nebavím se," snažil se to Ivo vysvětlit.

Ivana je dobrá hospodyňka, ale hromadí nejrůznější potraviny, chodí pořád nakupovat, navařené jídlo dává ještě ten den zmrazit a rovnou pak vaří další. Martina jí velké množství zásob doma pořádně vytřídila. "Mě to štve už dlouho, že se u nás nakupuje jídlo přes rozumnou zásobu," nechal se slyšet Ivo.

Martina se rozhodla vytřídit i nepořádek v kuchyni, ale setkala se s protesty mladšího Iva. "Ty změny se mi nelíbí. Vím, že tam byla hromada věcí, ale jsem na to zvyklý, takže k tomu mám vztah," protestoval mladší Ivo.

"Nejvíc mi vadí, že táta se přetvařuje. Hraje to tady, jak pomáhá a všechno, ale když je doma máma, tak nepomáhá vůbec a je pořád u počítače," stěžoval si mladý Ivo. "Budu to pak muset říct mamce, že se takhle choval," dodal.

Na druhé straně ale Ivana nakupovala zásoby jídla do mrazáku Martiny. Nakoupila třeba tři obrovské bochníky chleba a dva pak dala rovnou do mrazáku. To se nelíbilo Evženovi, kterému Ivana mu připomíná jeho babičku, která ho do jedení jídla nutila.

"Mně doma nikdo nepomáhá, já se ani domů netěším. Chtěla bych, aby kluci ocenili, kolik toho pro ně dělám," stěžovala si Ivana. "Já si myslím, že se Iva ráda polituje, ale dělá si to sama," řekl svůj názor Evžen. Podle něj by Iva v domácnosti rozhodně nemusela tolik vařit.

Na obou stranách se náhradní manželky rozhodly vzít rodiny na výlety, což doma normálně nedělají. Martina, která normálně nikam na výlety nechodí, iniciovala výlet na bobovou dráhu, a dokonce i na koně.

"Za těch deset dní jsem si uvědomil, že Martina to s námi myslí dobře. Měli bychom společně víc jezdit ven," prozřel Evžen. "Chci fungující rodinu, ale v první řadě hodlám manželku přesvědčit, že co nevezme do ruky rok, to nepotřebuje. A pokud si to neuvědomí, tak tady pro mě nebude místo," řekl Ivo.

Mezi osmi očima se řešilo i financování rodin. Nakonec se oba páry domluvily, že se budou snažit svůj vztah zlepšovat dál do budoucna. "Měli jsme příležitost si uvědomit, kde jsou chyby. V sobotu asi rovnou uděláme nějaký výlet," řekla Martina po návratu domů. Ivana také řekla, že se bude snažit.