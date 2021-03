Rozvod, potrat nebo další dítě: Jak žijí rodiny po Výměně manželek?

Desátý díl Výměny manželek přinesl mnoho nedorozumění, hádek, ale i krásných chvil. Pavla rodinu do Výměny přihlásila hlavně, aby její manžel začal trávit víc času s ní i s jejich dcerou Klaudií. A to se jí splnilo.

"Myslela jsem si, že deset dní nemůže změnit žádného člověka... Ale fakt je to u nás teď o sto procent jinak," pochvaluje si Pavla, jaký vliv měla Výměna na její rodinný život. "Radim si spoustu věcí uvědomil, tráví s námi mnohem víc času a věnuje se Klaudii," dodává Pavla šťastně (celé video zde).

Konflikty po dobu Výměny měla hlavně Martina s náhradním manželem Radimem. "Přiznávám, že jsem rejpal, ale já se domluvím s každým, protože s lidmi pracuji," myslí si Martina. Radim na ni má svůj názor. "Pro Radima ta ženská byla jen lhářka a herečka. On je kliďas, ale Martina pro něj byla extrém," popisuje Pavla.

Martina s manželem Martinem v době Výměny měli prý rozvod na zkoušku. Jejich vztah se po Výměně ale nezměnil, pořád jsou spolu, stále se hádají, ale mají se rádi. "Výchova dětí i vztah s Martinem fungují stejně jako dřív. Vychovávám děti formou hry," vysvětluje Martina (více prozradila zde).

To se od Martiny naučila trochu i Pája. "Snažím se Klaudii některé věci učit formou hry a je to fajn," říká Pavla. Pavla s Radimem se pokouší i o to, aby malá Klaudie měla sourozence. "Plánujeme druhé miminko. Čekali jsme ho už a bohužel jsme o to přišli. Ale i když je teď ta doba taková, jaká je, chtěli bychom ke Klaudince ještě jednoho prcka," popisuje Pavla.