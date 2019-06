Rozvod s EU neplaťte, berte i tvrdý brexit, radí Trump Britům

Americký prezident Donald Trump rozdává Britům rady, jak by si měli zařídit brexit. Myslí si, že pokud Velká Británie nedostane od EU uspokojivou dohodu, měla by unii opustit i bez ní A také by podle něj neměla platit "rozvodový" poplatek.

Trump v rozhovoru pro Sunday Times mimo jiné řekl, že pokud se Britům nepodaří s Evropskou unií domluvit na podmínkách, které jim vyhovují, měla by země z EU odejít i bez dohody.

A nechal se slyšet, že o brexitu by měl s unijními politiky vyjednávat i Nigel Farage, lídr Strany pro brexit (Brexit Party). Farage přitom dlouhodobě patří mezi nejsilnější zastánce odchodu Británie.

Zároveň Trump podle BBC také řekl, že by Británie neměla platit "rozvodový účet" s EU nastíněný v současné dohodě ve výši 39 miliard liber (více než 1,1 bilionu korun). "Být vámi, tak bych to neplatil, je to velká suma," uvedl prezident USA.

Zároveň slíbil, že udělá všechno pro to, aby USA a Velká Británie mohly co nejdříve po brexitu uzavřít dohodu o volném obchodu, která by kompenzovala ztrátu volného trhu mezi Británií a Evropskou unií.

Donald Trump letí v pondělí do Velké Británie na státní návštěvu, hned první den má absolvovat soukromý oběd s britskou královnou Alžbětou II. nebo se setkat s princem Charlesem.