Poplatky za rozvod budou vyšší! Těchto párů se zdražení dotkne nejvíc

Poplatky za rozvod budou od příštího roku vyšší. Ministerstvo spravedlnosti totiž připravilo novelu, ve které se rozvodové řízení prodraží hlavně manželům, kteří se na něm dopředu nedohodnou. Zaplatí sedm tisíc korun místo dosavadních dvou. Dalším průlomem bude také poplatek u notáře. Ten by neměl být vyšší než tři tisíce korun.

V příštím roce dva tisíce korun zaplatí manželé, kteří se na rozvodu dopředu dohodnou, a o pět tisíc víc v případech, kdy o rozvod žádá jen jeden z manželů.

Stát tak chce zvýhodnit páry, které se dokážou dopředu na rozvodu dohodnout a usnadnit tak celý proces. Třeba tím, že si domluví, jak se postarají o dítě po rozvodu.

Jelikož se poplatek platí na samém počátku rozvodu, novela myslí i na ty, kteří v průběhu sporného rozvodu najdou společnou řeč a řízení urychlí. Dostanou tak část peněz nazpět. "Návrh počítá s tím, že by mohl být aplikován už na běžící případy," vysvětlila Lucie Machálková, mluvčí ministerstva spravedlnosti.

"Pokud jde o výši soudního poplatku, tak tam je na místě se zamyslet, jestli i ta nově navrhovaná výše sedm tisíc korun je schopná pokrýt náklady daného sporu, který se může táhnout léta," řekl prezident notářské komory Radim Neubauer.

Třeba rozvod paní Ivany trvá už rok a půl. "My jsme se domluvili na začátku, vznikla nějaká dohoda, kterou si vypsal, já jsem ji podepsala, na všem jsme byli dohodnutí, ale on si to z důvodu nějaké osobní pomsty u soudu rozmyslel," popsala Ivana.

Za odvolání proti rozhodnutí soudu, které stanoví péči o děti a výživné, rodič nově zaplatí tři tisíce korun. Další změna se týká odměn pro notáře, podle vyhlášky by neměla přesáhnout tři tisíce korun. Podle statistik se v Česku rozpadá téměř polovina manželství. Dvojice spolu ale vydrží déle než v dřívějších letech, a to až 13 let.