Rozvod, svatba a dítě! Po Výměně nastaly u obou rodin velké změny

Středeční Výměna manželek byla plná ostrých konfliktů a problémů. Zakončila to také jedna z těch nejostřejších hádek této řady. Obě rodiny na Výměnu nevzpomínají v dobrém, přesto jim do života přinesla mnoho změn.

Dáša s Pepou se za měsíc budou brát a mluví spolu i o dalším dítěti. "Pepa by chtěl, pořád o tom mluví, ale já už další dítě nechci," rozhodla se Dáša. No, kdo ví, jak to nakonec dopadne, třeba si Pepa to další dítě přece jen prosadí.

Ale na druhé straně to na šťastný konec rozhodně nevypadá. U Marie s Lukášem byly problémy ještě před Výměnou. Není tedy velkým překvapením, jakým směrem se jejich vztah ubíral po natáčení. "Od listopadu jsme rozvedení. On nic nedělal a já jsem měla dvě práce a už mě nebavilo," vysvětlila Marie.

"Když Lukáš přijel, tak ho bavilo se jenom ožrat a nic nedělat," stěžovala si Marie. Dokonce má i nový vztah. "Samozřejmě, že je tam nějaká známost, ale není to nic vážného. Nejsem si jistá, jestli si chci přitáhnout domů, dalšího chlapa," prozradila Marie.

Dáša na Výměnu nevzpomíná v moc dobrém. "Blechy tam byly od koček, přišla jsem o všechny věci, ve kterých jsem tam byla. Všechny jsem vyhodila a podpálila," řekla Dáša. I když Marie to, že by u nich byly blechy, vyvrátila.

Navíc podle Dáši potřebovala malá Karolína (dcera Marie) mnohem víc péče. "Kája mluvila o tom, že nemá ve škole skoro žádného kamaráda, protože je tam za smraďocha, jak vždycky smrdí od kouře," řekla Dáša.

Ve Výměně manželek Kája dokonce jednou utekla a řešila se i její návštěva psychologa. Jenže po příjezdu Marie zpět domů Kája o ničem nemluvila. "Když jsem přijela, tak řekla Kája, že bylo všechno v pohodě. Vůbec mi neřekla, co se dělo nebo nedělo," svěřila se Marie.

