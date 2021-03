Rozvod, vězení a domácí násilí: Jak žijí rodiny po Výměně manželek?

Ve středeční premiérové Výměně manželek nastaly nečekané zvraty. Michal v průběhu Výměny utekl a ke své ženě už se nevrátil. Podle informací Katky Miriam podala žádost o rozvod a Michal je teď ve vězení. Co dalšího se u rodin změnilo?

Středeční Výměna manželek divákům poskytla vhled do domácnosti životem zkoušené Miriam s kriminálníkem Michalem, který do té doby už byl celkem 12 let ve vězení. Rodina Miriam (syn Daniel, dcera Mirka, zeť Martin a vnučka Karolínka) měla s Michalem problémy už před Výměnou.

Rodina Katky, Vaška, Tomáše, Lili a Matyáše se mezitím zdála velmi milá a pohodová. Děti celou dobu náhradní mamince Miriam pomáhaly. Malá Lili se o ni starala, dělala jí vlasy a pomáhala jí se vším, s čím mohla.

I náhradní manžel Vašek se snažil Miriam pobyt u nich zpříjemnit, jak nejvíc to šlo. Miriam má totiž zdravotní problémy. V průběhu natáčení jí nebylo dobře, takže za ni přebíral povinnosti v domácnosti a nechal ji víc odpočívat.

Po Výměně Katka s Miriam zůstaly v kontaktu a čas od času si prý píšou. Až touto formou se tak Katka dozvěděla něco, z čeho jí běhal mráz po zádech. "Přiznala mi až teď, že ji Michal mlátil," říká Katka, která nechápe, jak s ním mohla Miriam být.

Michal se na společnou schůzku Mezi osmi očima nedostavil, protože v průběhu Výměny utekl. S Miriam se prý od té doby už neviděli. "On se už vůbec nevrátil od těch osmi očí. Miriam požádala o rozvod a on je ve výkonu trestu," popisuje Vašek, co jim Miriam napsala.

Podle Katky Michal posílá Miriam navštívenky, takže s ní chce být v kontaktu. Otázkou je, jestli je Miriam využívá. "My s Vaškem se snažíme ji podporovat, že má na lepšího chlapa a že může žít jinak," dodává Katka.

A co se týká života po Výměně u Katky a Vaška, zůstalo u nich vše při starém. "Akorát jsme si po Výměně prošli menší krizi. Já jsem byla myšlenkami pořád u druhé rodiny a Vašek se s tou změnou vyrovnával taky po svém. Takže jsme tak měsíc byli odcizení, ale teď už je náš vztah zase v pořádku," přiznala Katka.

