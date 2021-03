Rozvolnění se neosvědčilo, Itálie znovu zavře obchody i restaurace

Obchody, restaurace a školy se ve většině italských regionů znovu zavřou od pondělí. Premiér Mario Draghi zároveň varoval před novou vlnou epidemie v zemi.

Opětovná úzavěra se týká více než poloviny Itálie a zahrnuje i nejlidnatější regiony - tedy okolí metropole Říma a také Milána. Lidé budou smět ven vycházet jen do práce, k lékaři a v dalších odůvodněných případech, upozorňuje BBC.

Nová pravidla budou podle vlády platit až do Velikonoc a na sváteční víkend od 3. do 5. dubna je plánované ještě mimořádné zpřísnění, kdy se do červené zóny s nejvyšším stupněm rizika přepne úplně celá země.

"Uvědomuji si, že tato omezení budou mít dopad na vzdělání vašich dětí, na ekonomiku a duševní zdraví všech. Ale jsou nutná, abychom se vyhnuli dalšímu zhoršení situace a ještě přísnějším restrikcím," ujistil Italy premiér Draghi.

Počet nových případů stoupá v jihoevropské zemi už několik týdnů, denní přírůstky přesáhly 25 tisíc nemocných. Od vypuknutí pandemie se v Itálii covidem nakazily už více než tři miliony lidí, přes 100 tisíc pacientů viru podlehlo. Jediným regionem, kde je epidemická situace dobrá, je ostrov Sardinie.

