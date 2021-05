Rozvolňování může přinést problémy, tvrdí odborníci. Bojí se nové mutace

Vláda při pátečním mimořádném jednání oznámila řadu dalších rozvolňování. Od pondělí mohou otevřít restaurace, bazény i diskotéky. Bude potřeba ale dodržovat přísná hygienická opatření. Řada odborníků ovšem se znovuotevřením nesouhlasí. Podle nich je to velmi unáhlené rozhodnutí.

Ministerstvo zdravotnictví od pondělí uvolňuje některá opatření v souvislosti s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu (NSS). Otevřou se tak vnitřní prostory restaurací, bazény i diskotéky. Odborníci s tím ale nesouhlasí. Ve vysílání TN LIVE na webu TN.cz řekli, že to považují za unáhlené rozhodnutí hlavně v době, kdy se světem šíří indické mutace, která by mohla zapříčinit další vlnu pandemie.

"Vláda neměla kvůli rozhodnutí soudu jinou možnost než postupovat tak, jak postupuje. Předčasné to je. Epidemiologická situace je v současné době poměrně dobrá a trend se navíc ještě zlepšuje. Je ale potřeba si uvědomit, že Česká republika není svět sám o sobě. V poslední době můžeme vidět masivní šíření indické varianty koronaviru, která se výrazně šíří ve Velké Británii," popsal virolog Jiří Černý.

Podle jeho slov je indická varianta velmi agresivní a podléhají jí i lidé, kteří mají vyšší míru imunity. Mutace by tak mohla být zárodkem budoucích problémů, dodal Černý.

Podle Černého jsou nejrizikovějším místem pro přenos viru podniky, kde se konzumuje alkohol. "Všichni se známe a všichni víme, že po pár skleničkách se nikdo z nás nechová úplně zodpovědně. Toto bych viděl jako největší riziko," řekl Černý.

Na případné zhoršení situace by vláda měla reagovat okamžitě, a to v řádu několika dnů. Podle Černého by se měla zachovat ochrana dýchacích cest ve vnitřních prostorách. Nošení roušek a respirátorů venku je naopak zbytečné.

K pátečnímu oznámení vlády se vyjádřil také epidemiolog Roman Prymula. "Je to poměrně nešťastné rozhodnutí. Řešit to takto není úplně dobré. Měli jsme tu zkušenosti z těch minulých vln, kdy to úplně dobře nedopadlo. Hlavním rizikem je, že se sem dostane mutace, která je podobná té indické," popsal.

