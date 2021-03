Rozvolňování v Německu nebude. Merkelová oznámila přísnější opatření

Mezi Evropskou unií a Velkou Británií pokračují spory kvůli dodávkám vakcín. Německá kancléřka Angela Merkelová se postavila za rozhodnutí Unie zastavit vývoz vakcín z EU. Konkrétně jde o látku od firmy AstraZeneca. Společnost stále nedodala do Evropy slíbený počet dávek.

Většina evropských států se už k očkování AstraZenecou vrátila. V pondělí podalo první dávky i Portugalsko. Světová zdravotnická organizace vyzvala státy, které vakcínou stále neočkují, aby své zásoby poskytly potřebným. Kritizuje také nerovné rozdělování vakcín mezi chudými a bohatými státy.

Vakcíny pro chudé země by měla zajišťovat mezinárodní iniciativa Světové zdravotnické organizace Covax. "Rozdíl mezi počtem vakcín podaných v bohatých zemích a počtem, který jsme podali přes Covax, se každý den zvětšuje a začíná to být komické," prohlásil předseda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

V Německu pokračuje lockdown

Německá kancléřka Angela Merkelová v pondělí oznámila nová opatření v rámci prodlouženého lockdownu. Původní plán na rozvolněné Velikonoce se změnil. V Německu se nebude možné přes svátky sejít. "Od prvního dubna je vyhlášen přes svátky protentokrát plošný zákaz kontaktů a zákaz shromažďování," oznámila kancléřka.

V Německu zemřelo přes 75 tisíc nakažených koronavirem. Druhá nejzasaženější spolková země Bavorsko v úterý odpoledne uctí památku mrtvých minutou ticha. V poledne tak učiní i parlament ve Velké Británii. Ta si připomíná vyhlášení prvního lockdownu loni na jaře.

Řecko, na rozdíl od většiny zemí Evropské unie, začalo rozvolňovat. V zemi sice stále roste počet nakažených. Vláda ale povolila otevření kadeřnictví a kosmetických salónů a další otevírání je v plánu v příštích týdnech.