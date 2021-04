Rozvoz antigenních testů do škol nabral zpoždění. Může za to počasí

Nečekanými problémy začal rozvoz testů na koronavirus do škol. Distribuce hned v úterý ráno nabrala několikahodinové zpoždění. Testy se totiž nesmí dostat do teplot nižších než čtyři stupně Celsia. Ráno na mnoha místech republiky mrzlo, a tak se s rozvozem muselo čekat na to, až teplota vystoupá.