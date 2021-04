Cizinec měl v Přelouči zabít kojence. Čeká ho 15 let ve vězení a vyhoštění

Dítě se prý nedalo utišit. Právě to byl podle muže důvod, proč muselo zemřít. Mlátit měl chlapečka pěstmi. "Měl snad využít i mobilní telefon, udeřil ho do hlavy,“ řekl soudce Karel Gobernac.



Bylo to loni 26. září. Chvíli před tím šla devatenáctiletá matka spát, protože hodně pila. A po probuzení zjistila, že její dítě nedýchá. Přistoupila na to, že s přítelem společně zametou stopy. Dítě dal muž do kufru a do kočárku.



Zastavili se na polní cestě mezi Přeloučí a Lohenicemi. Muž dal kufr ke stromu a přikryl trávou. Téměř dokonalý plán začal mít trhliny ve chvíli, kdy cizinec zavolal příbuzným a tvrdil jim, že je v úzkých. "Rodiče obviněného se obrátili na rumunskou policii s tím, že vyžaduje finanční hotovost, aby mohl odcestovat zpět do Rumunka. Řekl jim, že došlo k nevyjasněnému úmrtí dítěte,“ informovala policejní mluvčí Markéta Janovská.



Policisté z Bukurešti hned volali českým kolegům. "Probíhalo pátrání, hledala se rodina, to znamená muž obviněný družkou,“ doplnila státní zástupkyně Lenka Faltusová.



Cizinec se přiznal. U soudu se v pondělí se žalobcem dohodli na vině a trestu během půl hodiny. Obžalovaný má strávit ve vězení 15 let, navíc ho na dobu neurčitou čeká vyhoštění.