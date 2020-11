Rušení stravenek lidem pomůže, tvrdí ekonom. Vedou ke zdražování jídla

Součástí daňového balíčku, který tento týden Poslanecká sněmovna schválila, nebylo jen zrušení superhrubé mzdy, ale i tzv. stravenkový paušál, díky kterému by mnoho zaměstnanců místo stravenek dostávalo peníze. Ekonom Lukáš Kovanda změnu zákona považuje za pozitivní. Stravenky totiž podle něj vedou ke zdražování jídla a nejsou fér.

Peníze místo stravenek by mohli mnozí zaměstnanci dostávat už od začátku příštího roku - daňový balíček ale ještě musí schválit Senát a poté ho podepsat prezident republiky. Pokud stravenkový paušál projde legislativním kolečkem, zvýší se podle ekonoma Lukáše Kovandy míra spotřebitelské volby.

"To v konečném důsledku svědčí ekonomice jako celku, neboť každý člověk sám nejlépe ví, co s vlastními penězi dělat. Zda je utratit za jídlo v restauraci, či za něco jiného," tvrdí Kovanda.

Stávající systém stravenek podle něj způsobuje deformace trhu a vede k nespravedlnostem. "Stravenkové firmy žijí v zásadě z provizí. Těch, jež získají od provozovatelů obchodů jako Billa, Albert, Coop či večerek a pochopitelně od restaurací, které poukazy na jídlo přijímají," upozorňuje ekonom.

Obchody a restaurace tak nezískají celou hodnotu stravenky, ale částku o několik procent nižší. "Mnoha restauracím a obchodům se ovšem i přesto vyplácí stravenky přijímat, neboť tak zvyšují vlastní obrat a ztráty mohou dohnat zvýšením cen," říká Kovanda.

Anketa Chcete mít místo stravenek peníze? Ano, stravenky mi nevyhovují 79 58 hlasů Ne, chci dostávat stravenky 21 15 hlasů Hlasovalo 73 lidí.

A na zvýšení cen doplácejí i ti, jejichž zaměstnavatel jim stravenky neposkytuje. I oni jsou nuceni v restauracích platit vyšší ceny za obědy. "Těchto zaměstnanců je v Česku asi milion, zatímco na stravování zajištěné zaměstnavatelem – ať už ve formě stravenek nebo závodních jídelen – spoléhají přes tři miliony českých zaměstnanců," vysvětluje Kovanda.

V praxi je také poměrně těžké získat zpátky hotovost za stravenku. Nákup se pak stává neefektivním, protože je člověk nucen nakupovat tak, aby se stravenka využila v plné výši. "Ideálním řešením prakticky pro všechny by bylo stravenky zrušit. Vlastně všechny by nás to obohatilo," domnívá se Kovanda.

Firmám poskytujícím stravenky se stravenkový paušál naopak příliš nezamlouvá. "Málokdo využije peníze, které dostane do mzdy, aby chodil pravidelně na oběd, byť na to budou tyto prostředky určené," argumentuje společnost Edenred.

"Zaměstnanec si už nebude muset hlídat, aby mu stravenka nepropadla. Lidé už také nebudou řešit, že téměř třetina restaurací stravenky vůbec nepřijímá. Budou si moci koupit jídlo podle své chuti a ne podle toho, kde zrovna akceptují stravenky," jmenuje výhody stravenkového paušálu ministerstvo financí.