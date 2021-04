Ruská blokáda v Černém moři podle USA eskaluje napětí

Ruská státní média informovala, že Moskva hodlá na šest měsíců uzavřít části Černého moře zahraničním vojenským a obchodním lodím.

Podle agentury AFP by takový krok mohl ovlivnit přístup do ukrajinských přístavů v Azovském moři, které jsou spojeny s Černým mořem přes Kerčský průliv na východním cípu Krymského poloostrova, který byl anektován Ruskem v roce 2014.

"Představuje to další nevyprovokovanou eskalaci probíhající moskevské kampaně za podkopání a destabilizaci Ukrajiny," uvedl v prohlášení mluvčí ministerstva zahraničí Ned Price.

"Tento vývoj je obzvláště znepokojivý uprostřed zpráv o hromadění ruských jednotek na okupovaném Krymu a kolem ukrajinských hranic, které jsou nyní na úrovních, jaké nebyly od ruské invaze v roce 2014 vidět," dodal.

