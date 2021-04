Vyhoštění ruští diplomaté opouštějí Česko, odvážejí si i žehlicí prkno

Před půl třetí odpoledne podle specializovaného portálu Flightradar24 v Praze přistál ruský speciál Iljušin Il-96, který s největší pravděpodobností odveze ruské diplomaty a jejich blízké zpět do vlasti.

Kolem 14. hodiny se navíc u jednoho z terminálů pražského Letiště Václava Havla objevil podle agentury Aktu.cz autobus s diplomatickou registrační značkou, který k němu dopravil velké množství zavazadel - nejspíš patřících právě vyhoštěným Rusům. Na jedné z fotografií je kromě kufrů a krabic k vidění dokonce pečlivě zabalené žehlicí prkno.

Kvůli novému zjištění české tajné služby, která vyšetřovala výbuchy ve Vrběticích v roce 2014, ministr vnitra a dočasně i zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) rozhodl o vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády z Česka. Původně se mluvilo o tom, že by měl v pondělí v Praze přistát přibližně v 15:00 speciál ruské vládní letky. Ten by se měl v hlavním městě zdržet přibližně dvě hodiny a kolem 17. hodiny odlétat. Protože k přistání nakonec došlo dříve, je možné, že posunutý bude i odlet ruského speciálu.



Moskva vyhostila 16 diplomatů a čtyři další pracovníky českého velvyslanectví v reakci na vypovězení 18 ruských diplomatů z Prahy. Odpoledne se proto vznese do vzduchu také český vládní speciál z letiště ve Kbelích, který naopak zamíří pro vyhoštěné Čechy. Jejich návrat se předpokládá v pozdních večerních hodinách.



"My děláme všechno pro to, abychom zajistili návrat našich občanů do České republiky, ráno zasedal krizový štáb ministerstva zahraničních věcí, pracujeme na odeslání vládního speciálu do Moskvy, současně koordinujeme postup při odletu ruských zpravodajských důstojníků a jejich rodin a dalších,“ informoval ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček.

GALERIE: Odlet diplomatů z letiště Václava Havla 1 / 6 Zdroj: AKTU.cz Odlet diplomatů z letiště Václava Havla - 1 6 fotografií Zobrazit celou galerii

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.