Rusko prý tají lék na koronavirus. Má ho mít k dispozici už dávno

V Rusku se do dnešního dne nakazilo přes 209 tisíc lidí, je celosvětově pátou zemí co do počtu nakažených. Statistiky úmrtí jsou zde ovšem o poznání milosrdnější. Zatímco jiné státy z čela žebříčku hlásí desítky tisíc úmrtí, zde nemoci podlehlo 1 915 lidí. Je důvodem tajný lék, který Rusko před světem tají?

Tuto domněnku odstartovalo video, které se objevilo na platformě TikTok a rychle se začalo šířit po sociálních sítích. V něm šokovaná turistka sdílí záběry na krabičku s lékem Arbidol a čte informace z příbalového letáku. Podle něj je lék vyrobený již v srpnu 2019 a je účinný proti koronaviru, a to pro dospělé i pro děti.

Informace se okamžitě začala šířit do celého světa spolu s nenávistí vůči Rusům, kteří účinný lék tají. Jenže se záhy vysvětlilo, že jde opět jen o zbytečný hoax, vyvolávající mezi lidmi paniku.

Arbidol se skutečně využívá v boji s koronaviry, není ale prokázáno, že by platil i na nově objevené onemocnění Covid-19. Koronavirů totiž existuje celá škála, způsobují banální nachlazení i řadu zánětů dýchacích cest – jako je třeba běžná rýma. Stojí ale i za vážnými onemocněními, jako byl SARS, MERS nebo aktuální epidemie Covid-19. Neexistuje ale univerzální lék proti všem typům koronavirů.

"Termínem koronavirus označujeme skupinu virů, kam patří i ten nejnovější, způsobující Covid-19. Tyto koronaviry běžně kolují v populaci a způsobují nemoci, různé rýmy, bolesti v krku atd.," citoval Michala Štefánika z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně web tvnoviny.sk.

Arbidol je v Rusku dostupný již desítky let, užívá se jako léčivo při chřipce. V jiných zemích, včetně té naší, není jen příliš známý, protože nebyl schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Evropskou lékovou agenturou (EMA) ani americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Běžně užívaný je vedle Ruska také v Číně a některých zemích bývalého Sovětského svazu. Antivirový účinek Arbidolu bývá často zpochybňován, proto zřejmě u nás mezi doporučovaná léčiva nepatří.

Ruský antimonopolní úřad FAS dokonce začátkem letošního března obvinil výrobce Arbidolu, firmu Otisifarm, z porušování zákona o reklamě. Její rozhlasové spoty totiž měly naznačovat, že by Arbidol mohl být účinný proti novému koronaviru. Tvrzení ale nestojí na žádných vědecky ověřených studiích, využívalo jen vágní formulace, že pomáhá proti rodině koronavirů, což mohlo být pro veřejnost zavádějící.