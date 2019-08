Ruský kněz při křtu ubližoval dítěti, církev ho tvrdě potrestala!

Kněz silou cpe zmítající se a křičící dítě do křtitelnice. Batole se brání. I když ho matka chce knězi vyrvat z rukou, odstrčí ji a v obřadu dál pokračuje. Drsné záběry ze křtin malého chlapečka v kostele Matky Boží z Marienburgu ve městě Gatčina se okamžitě dostaly na veřejnost. Matka dítěte podala na kněze stížnost u policie.

"Ubližoval dítěti. Když viděl, že se do křtitelnice nevejde, měl mu polévat hlavičku. Rozhodl se ale, že to udělá po svém. Malý křičel, trhal sebou. Lekla jsem se, běžela jsem tam, abych mu ho sebrala," popsala chvíle hrůzy žena.

Kněz se ale brání tím, že prý jde o běžnou praxi pravoslavné církve, kterou on sám provozuje roky.

"A co se vlastně stalo? Nic. Nic jsem neudělal. Jde jen o hysterickou matku, která nebyla ke křtu připravena. Podle pravidel pravoslavné církve je nezbytné dítě i s hlavou třikrát ponořit do vody. To jsem udělal. Dítě se netopilo, hlavou se nepraštilo. Jsem u církve 26 let a vždy křtím tímto způsobem," hájí svoji verzi rituálu kněz.

Vedení ruské pravoslavné církve ale pětapadesátiletý kněz Vasilij Nečeporenko nepřesvědčil. Církev označila jeho chování za nepřijatelné a na rok ho postavila mimo službu.