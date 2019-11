Ruský profesor zabil svou milenku. Její useknuté ruce si nesl v batohu

Známý ruský historik Oleg Sokolov se přiznal k vraždě bývalé studentky a své milenky. Přišlo se na to za dosti kuriózních okolností. Patrně se chtěl postupně zbavit částí těla mrtvé ženy, schoval tudíž do batohu její useknuté ruce. Předtím se ale posilnil alkoholem, na což posléze doplatil - cestou totiž spadl do řeky. Policie pak u něj doma našla další ostatky.