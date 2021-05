Rusové budují základny na Arktidě. Situace děsí severské státy NATO

Ruská federace zvyšuje počet svých vojáků v Arktidě. Buduje tam vojenské základny a další infrastrukturu. A to hodně znepokojuje hlavně některé severské státy NATO.

Rusko staví radary, meteostanice a opravuje staré přistávací plochy, které se nepoužívaly od dob studené války. Asi 1000 kilometrů jižně od severního pólu vyrostla základna Arktický trojlístek, která pojme 150 vojáků.



"Sledujeme, jak Rusko prosazuje protiprávní námořní nároky. Zejména jeho snahu regulovat zahraniční plavidla na trase přes Severní moře. To je v rozporu s mezinárodním právem,“ tvrdí americký ministr zahraničí Antony Blinken.



Důvodem zájmu o Arktidu může být i klimatická změna. Tání ledu tam v budoucnu umožní těžbu. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina jsou na Arktidě nerostné suroviny v hodnotě v přepočtu přes 600 bilionů korun.



Oteplení by mohlo otevřít i severní mořskou cestu, která by výrazně zkrátila lodní trasy do východní Asie. Ke strategickému jednání ve čtvrtek zasedla i Arktická rada. Jejími členy jsou například Dánsko, Kanada nebo i Rusko a Spojené státy americké. Na programu byla právě i ruská expanze.



"Není tajemstvím, že mezi námi jsou rozdíly. Nicméně je mnoho oblastí, kde se naše zájmy protínají. A my věříme, že můžeme spolupracovat a na těchto zájmech stavět,“ doufá Blinken.



Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ještě před jednáním Arktidu označil za zónu ruského zájmu a západní země varoval před ambicemi v této oblasti. Setkání s americkým protějškem ale hodnotí kladně.



"Diskuze mi přišla konstruktivní. Je tady vůle k překonání nezdravé situace ve vztazích mezi Moskvou a Washingtonem v posledních letech,“ myslí si ruský ministr zahraničí.



Jednání obou ministrů připravilo půdu pro summit prezidentů Bidena a Putina, který je plánovaný na příští měsíc.