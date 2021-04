Rusové měli komplice z Česka, říkají o výbuchu ve Vrběticích experti

Alexandr Miškin, Anatolij Čepiga. Nejviditelnější postavy akce, která měla mnohem hlubší pozadí. A zapleteni do něj mohli být i Češi. "Někoho tady určitě měli. Někoho, kdo je nasměroval. Někoho, kdo jim otevřel dveře," myslí si exšéf rozvědky Karel Randák.

"I kdyby tady těch hochů z GRU bylo šest. osm, tak potřebujete v tom rozhodovacím procesu lidi na úrovni státních orgánů a pak někoho na místě," popisuje bývalý velitel vojenského zpravodajství Andor Šándor.

O zbraních podle všeho vědělo několik desítek lidí. Najít toho, kdo mohl dát informace ruským agentům, bude zřejmě velmi těžké. Povolení k obchodu se zbraněmi vydává ministerstvo průmyslu a obchodu. Vyjadřuje se k němu ale mnohem více složek.

"Je dotazováno ministerstvo zahraničí, bezpečnostní služby, BIS, ministerstvo vnitra a tak dále, a tak dále," vypočítává Randák.

Pyrotechnik oslovený webem Aktuálně.cz je přesvědčen, že agentům někdo pomáhal i přímo ve Vrběticích. "Někdo ty špiony, či kdo to vlastně byl, musel v tom rozsáhlém vrbětickém bludišti doprovázet a ukázat jim na dveře skladu, kde ta česká munice směřující na Ukrajinu či do Sýrie vlastně je. Jinak to žádnými satelity nezjistíte," domnívá se.

"Využili všechny ty místní zdroje k tomu, aby zjistili, jaký je režim v areálu, které další společnosti tam mají uskladněnou munici jakým způsobem je zabezpečen," říká bezpečnostní analytik David Rožek.

Podle soudního znalce Pavla Cézy by se dala munice odpálit i bez vstupu do budovy. Třeba umístěním usměrněných náloží na střechu. "By došlo k propálení toho pláště střechy a aktivaci munice, která by byla složena těsně pod ní," popsal Céza. Vyšetřování dál pokračuje.

