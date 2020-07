Růst cen překvapil i ekonomy! Dražší jsou "neřesti", maso a také ovoce

Ceny v České republice opět citelně rostou. A to hlavně u alkoholu a cigaret. Červnová inflace zaskočila analytiky i centrální banku, uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

"Kdo si myslel, že důsledky pandemie koronaviru nasměrují Českou republiku k deflaci, hluboce se spletl. V meziročním srovnání se zvýšily ceny potravin, stravovacích služeb, nájmů, elektřiny a celé řady dalších produktů i služeb. Lidé, kterým klesly příjmy, tak zažívají opravdu těžké časy," řekl ekonom Štěpán Křeček.



Červnový růst spotřebitelských cen překonal jak očekávání analytiků, tak České národní banky. Původně se počítalo s meziročním růstem asi 2,5 až 3 procenta, nakonec se ale inflace vyhoupla na 3,3 procenta.



"V porovnání s loňských červnem nejvýrazněji přispěly k růstu cenové hladiny zdražující alkohol a tabák. Tyto 'neřesti' zdražují zejména kvůli letošnímu znatelnému navýšení spotřební daně, která s v cenách v obchodech projevuje postupně, ruku v ruce s tím, jak se prodejci zbavují starých zásob, pořízených ještě v době účinnosti nižší spotřební daně," vysvětlil ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Lukáš Kovanda.

Ceny tabákových výrobků vzrostly o 12,2 procenta, pivo o 5,2 procenta a víno o 5,4 procenta. "Milovníky letního grilování jistě nepotěšila zpráva, že ceny masa meziročně vzrostly o 8,8 procenta a ceny uzenin dokonce o 11,6 procenta. Naštvaní mohou být i milovníci zdravého životního stylu, kteří se museli smířit se zdražením ovoce o 27,2 procenta," přiblížil Křeček. Růst cen se projevil také u cukru a vajec. O pětinu podražilo vepřové, rostla i cena mouky.



Naopak o něco zlevnily pohonné hmoty. "Pro české motoristy byl letošní červen, ale i první červencový týden, nejlevnější od roku 2004," srovnal Kovanda.

Výhled do budoucna je ale pozitivnější. "Koronavirová krize se tlakem na zmírnění inflace projeví výrazněji ve druhém pololetí letošního roku. Vládní opatření na podporu ekonomiky a zaměstnanosti budou postupně končit. Zhoršující se situace na trhu práce zesílí tlaky zmírňující inflaci, a to jak prostřednictvím slabšího růstu mezd, tak prostřednictvím slabší celkové poptávky v ekonomice," objasnil ekonom. Letos by měla být konečná inflace 2,7 procenta.



