Rusům a Britům přibývají nakažení, v Indii se situace mírně zlepšuje

Finální rozvolnění koronavirových opatření ve Velké Británii se pravděpodobně posune. V zemi totiž přibývá nakažených, a to nejrychleji od února. Vláda už dříve řekla, že bude data zkoumat do poslední možné chvíle. Zatím to ale vypadá, že s rozvolněním čtyři týdny počká.

Otevření nočních klubů, povolení koncertů a úplné zrušení omezení kontaktů mezi lidmi. To mělo nastat už za 10 dní. Teď to ale vypadá, že si Britové budou muset počkat.



Odborníky zneklidňuje narůstající počet pacientů s delta neboli indickou variantou koronaviru. Už v květnu ale premiér Boris Johnson uklidňoval Brity, že s tím celou dobu počítal.



"Chci zdůraznit, že jsme vždy nárůst případů očekávali. Bylo jasné, že se to stane. Ale co musíme pochopit, je, do jaké míry přetrhne očkování vazbu mezi nákazou a vážnými zdravotními problémy," řekl Johnson.



Díky vysoké proočkovanosti naštěstí nejsou nemocnice zaplněné. Neznamená to ale, že má Spojené království vyhráno. "Není to jen o počtu hospitalizovaných, ale je to i hrozba pro zdraví velkého množství mladých lidí, kteří mohou trpět dlouhodobými následky," objasnil ředitel Britské zdravotnické asociace Chaand Nagpaul.



Nejvíce případů od února má i Rusko. V tuto chvíli je situace nejhorší v hlavním městě. Zavádění nových opatření ale země neplánuje. Podle starosty Moskvy se dá nejhorší situace očekávat v létě.



"Horší je, že vidíme, jak se zhoršuje závažnost onemocnění. Máme hodně moskevských rezidentů, kteří jsou na jednotkách intenzivní péče a na ventilátorech. Opatření zpřísňovat nebudeme, ale ta, která jsou zavedená, se musí dodržovat," uvedl moskevský starosta Sergej Sobjanin.



Situace se mírně zlepšuje v Indii. Počet nakažených tam mají nejmenší za poslední dva měsíce. Počet úmrtí ale nadále roste, a to i z důvodů zpožděných informací z odlehlých částí země.